Прихід Дональда Трампа до влади у США не матиме негайного впливу на війну в Україні. Однак новообраний президент Америки очікуватиме від Києва певної гнучкості у питаннях досягнення миру. Про це заявив екс-президент Фінляндії Саулі Нііністьо в інтерв’ю Yle.
Раніше Трамп неодноразово повторював свій намір швидко закінчити війну в Україні. Саме ці його слова викликали тривогу, оскільки не містили жодної конкретики.
"Більш детального плану з цього приводу, якщо він є, я не бачив. Подивимося що він насправді збирається робити. Однак наразі план зводиться лише до одного речення", – зазначає Нііністьо.
За словами колишнього фінського президента, Трамп, ймовірно, буде тиснути як на Росію, так і на Україну. Зокрема, він може надати Україні значну підтримку, якщо Росія не піде на мирну угоду. З іншого боку, за словами Нііністьо, Трамп, безумовно, також очікує, що Україна буде гнучкою у питаннях укладення миру.
Разом з тим Нііністьо не вірить, що обрання Трампа матиме негайний вплив на військову допомогу США Україні.
Вибори в США: ймовірні наслідки перемоги Трампа
Як писав УНІАН, російські еліти, зокрема президент Володимир Путін, таємно привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Вони сподіваються, що за Трампа Росія отримає додаткову перевагу у війні проти України.
Тим часом у Євросоюзі очікують на початок торговельної війни зі США, оскільки перед виборами Трамп неодноразово обіцяв запровадити імпортні мита на європейські товари. Якщо це станеться, ЄС зазнає значних економічних втрат.