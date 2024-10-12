Ці запити є надзвичайними та безпрецедентними, жодного кандидата в новітній історії не возили на військових літаках перед виборами.

Штаб кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа попросив надати військові засоби для захисту політика. Причина в погрозах Ірану.

Як повідомляє видання The Washington Post, що кампанія Трампа в останні тижні президентських перегонів у США попросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями і встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів, і навіть перевезення політика на військовому транспорті.

У статті зазначається, що ці запити є надзвичайними і безпрецедентними, жодного кандидата в новітній історії не возили на військових літаках перед виборами.

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Журналісти наголосили, вони були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути до ліквідації Трампа. При цьому не відкидаються варіанти із застосуванням безпілотників і ракет.

Байден повідомив журналістам, що доручив задовольнити прохання Трампа про додатковий захист:

Доти, доки він не просить F-15. Я доручив міністерству надати йому все, про що він просить, так, як якщо б він був чинним президентом. Якщо це відповідатиме такій категорії, то все в порядку. Але якщо ні - він користуватися цим не може.

Висловлювання Трампа про Іран

Колишній президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Ізраїлю варто завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на іранський ракетний напад минулого тижня.

"Вони запитали Байдена: "Що ви думаєте про Іран? Ви б ударили по Ірану?". І він сказав: "Тільки б вони не вдарили по ядерному обладнанню". Адже це те, що ви хочете вдарити, вірно? Я сказав: "По-моєму, він помилився. Хіба це не те, по чому ви повинні вдарити?" - сказав він.

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