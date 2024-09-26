Поки Трамп і його напарник Венс розповідають про потребу поступок Росії, інші республіканці наполягають, що Зеленський не має права обурюватися через такі пропозиції.

Екс-президент США Дональд Трамп розпочав досі небачену публічну кампанію відвертої критики президента України Володимира Зеленського. Йому піддакують найвідданіші республіканці. Про це пише CNN.

Напередодні Трамп розкритикував Зеленського за його відмову за будь-яких умов "укладати угоду" з Росією і розповів про нібито цілковите руйнування України, яке вже відбулося через це.

"Ці міста зникли, вони зникли, і ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася йти на угоду, Зеленському. Не було жодної угоди, яку він міг би укласти, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яка була знищена, її неможливо відновити", – дещо сумбурно сказав Трамп на передвиборчому мітингу у Північній Кароліні.

Відео дня

У своїй публічній риториці Трамп активно критикує Джо Байдена и Камалу Гарріс за військову допомогу Україні і нездатність зупинити війну.

"Вони просто не знають, що робити. Вони замкнені в ситуації. Сумно, вони просто не знають, що робити. Бо України нема, це вже не Україна. Ви ніколи не зможете замінити ці міста та селища, і ви ніколи не зможете замінити мертвих людей, стільки мертвих людей", – сказав Трамп.

Він сказав, що Україна могла би поступитися частиною території росіянам, аби запобігти катастрофі. Трамп стверджував, що Байден мав організувати таку угоду. Схожі тези озвучував і напарник Трампа, кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс.

В одному нещодавньому інтерв’ю Зеленський сказав, що Венс був "надто радикальним", пропонуючи Україні поступитися територіями в обмін на мир.

"Ідея про те, що світ має закінчити цю війну за рахунок України, є неприйнятною. Це була б жахлива ідея, якби людина справді збиралася її реалізувати, змусити Україну нести витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій. … І це також не обов’язково покладе кінець війні. Це просто гасла", – сказав Зеленський.

Ці його слова спричинили хвилю обуорення серед республіканців. Наприклад, сенатор Джон Корнін, коментуючи ці слова Зеленського, сказав CNN, що український президент повинен "триматися подалі від американської політики".

"Я вважаю, що це величезний прорахунок президента Зеленського. Якщо він хоче підтримки України, він повинен триматися подалі від американської політики", – сказав Корнін.

Одночасно республіканці у Палаті представників Конгресу намагаються розслідувати, які ресурси платників податків США пішли на охорону Зеленського під час його поїздки до Пенсільванії. Спікер Палати представників Майк Джонсон навіть закликав Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову за організацію цієї поїздки.

Нарешті, попри анонсовані Зеленським плани провести зустріч з обома кандидатами в президенти США, Трамп наразі уникає цього, чим користуються демократи.

"Остання лінія [публічних] нападів республіканців [на Зеленського] свідчить про ширші політичні розбіжності щодо участі США у російсько-українській війні. (...) Все це є суворим попередженням для українського президента, який значною мірою покладався на американську підтримку, щоб відбити вторгнення Росії", – пише CNN.

Візит Зеленського в США: останні новини

Як писав УНІАН, вже кілька днів Володимир Зеленський перебуває в США, де проходить сесія Генасамблеї ООН. Там український президент провів низку зустрічей зі світовими лідерами. Серед них прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також з президент Парагваю Сантьяго Пенья.

Виступаючи в ООН, Зеленський попередив, що бажання декого отримати Нобелівську премію за замороження війни не зупинить страждання українців. Президент України перерахував першочергові необхідні кроки, які треба виконати у відповідності з Формулою миру України.

Вас також можуть зацікавити новини: