Президент України перерахував першочергові необхідні кроки, які треба виконати у відповідності з Формулою миру України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо хтось хоче отримати Нобелівську премію для власної біографії за встановлення замороженого перемир'я замість реального миру для України, то російський лідер Володимир Путін у відповідь спричинить більше страждань і катастроф. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Коли хтось пропонує альтернативні, половинчасті плани з урегулювання - так звані "набори принципів", вони не лише ігнорують інтереси і страждання українців, які найбільше страждають від війни, вони не лише ігнорують реальність, але також дають Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, аби взяти під контроль більше держав", - зазначив президент.

На його думку, будь-які паралельні або альтернативні спроби з пошуку миру, насправді є зусиллями із досягнення затишшя замість припинення війни, оскільки глобальна ініціатива - Формула миру - вже існує два роки. Зеленський наголосив:

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"І можливо хтось хоче Нобелівську премію у свою політичну біографію за заморожене перемир'я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь - це більше страждання і катастроф".

У цьому зв'язку, президент України перерахував першочергові необхідні кроки, які треба виконати у відповідності з Формулою миру України.

"Ми повинні відновити ядерну безпеку. Енергетика повинна більше не використовуватися як зброя. Ми повинні забезпечити безпеку продовольства. Ми повинні повернути додому усіх наших захоплених солдатів і цивільних, яких примусово депортували до Росії. Ми повинні дотримуватися Статуту ООН і гарантувати наше право - право України - на територіальну цілісність і суверенітет, як це робиться для будь-якої іншої держави. Нам потрібно вивести російських окупантів, що призведе до припинення бойових дій в Україні", - констатував Зеленський.

Також президент відзначив, що треба унеможливити екоцид та зупинити знищення природи, що спровоковано війною.

"І ми не повинні дозволити другу або третю фазу цього російського вторгнення. І ми повинні чітко прояснити, що війна закінчилася", - сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, якщо хтось шукає альтернатив цим озвученим пунктам або намагається ігнорувати їх, це, імовірно, означає, що "вони самі хочуть зробити те, що робить Путін", і зокрема, "те, що вони ігнорують, розкриває бажання, яке вони приховують".

Як зауважив Зеленський, виникає питання, у чому полягає справжній інтерес, коли "китайсько-бразильський дует намагається перетворитися у хор голосів - з кимось у Європі, з кимось в Африці, говорячи щось про альтернативу повному і справедливому миру?".

Президент України заявив, що колоніальні війни та змови великих держав за рахунок менших держав мають залишилися у минулому.

У зв'язку з цим, як наголосив Зеленський, усі мають зрозуміти, що за рахунок України не зможуть посилити свою владу.

Він сказав, що українці ніколи не змиряться з тим, що замість нормального і мирного життя Україні намагаються нав'язати жорстке колоніальне минуле.

Зеленський звернувся до усіх країн світу за підтримкою з метою встановлення для України справжнього і справедливого миру.

Війна в Україні - можливість мирних перемовин

Сьогодні видання Politico поширило інформацію, Україна знайшла ідеального посередника, на якого робитиме ставку в мирних переговорах для припинення війни з Росією. Це - прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Цієї весни Китай і Бразилія спільно узгодили "шість пунктів" про сприяння політичному вирішенню так званої "української кризи". Вони пропонують зупинити військові дії та визнати, що діалог і переговори - єдино можливий вихід.

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