У червні йому ніщо не заважало провести дебати з Байденом, який був значно менш енергійним за Гарріс.

Дональд Трамп не хоче зустрічатися на дебатах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс через те, що він і так "лідирує в опитуваннях". Таку заяву кандидат від республіканців зробив в ефірі телеканалу Fox Business.

"Навіщо мені дебатувати? Я лідирую в опитуваннях. Та й усі знають її, усі знають мене. Вона хоче відкритих кордонів, вона хоче слабкої армії, вона хоче високих податків. А я хочу низьких податків, міцного кордону, я хочу жорсткої політики щодо наркотиків", – пояснив Трамп.

При цьому він назвав Камалу Гарріс "провальним кандидатом" від демократичної партії.

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Як зазначає видання Bloomberg, Трамп вже не вперше відмовляється від участі у дебатах із незручними суперниками. Зокрема саме так він діяв на етапі попереднього відбору кандидата від Республіканської партії (так звані праймеріз). Хоча американська традиція передбачає дебати між кандидатами на всіх етапах передвиборчої боротьби, Трамп ігнорував дебати, посилаючись на свої і без того значно вищі рейтинги.

Однак, коли Трампа таки обрали кандидатом від республіканців, він навпаки почав наполягати на дебатах з кандидатом від демократів – Джо Байденом. Зрештою вони відбулися 27 червня і стали катастрофою для чинного президента США.

За даними Bloomberg, Трамп вже втратив електоральне лідерство у так званних хитких штатах, перемога в яких означає перемогу загалом. Зараз Трамп має там 47% підтримки виборців, а Гарріс – 48%, що в межах статистичної похибки.

Вибори в США 2024: останні новини

Як писав УНІАН, Камала Гарріс в липні зібрала 310 мільйонів доларів добровільних пожертв на свою передвиборчу кампанію. Це значно більше ніж у Трампа, на передвиборчу кампанію якого американці пожертвували усього 139 мільйонів доларів. І це при тому, що у липні на Трампа здійснили невдалий замах, що в теорії мало б значно посилити його популярність.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп розкритикував обмін ув'язненими між США та Росією. Зокрема він висунув бездоказове припущення, що США заплатили Росії гроші за звільнення бранців.

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