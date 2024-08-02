Донори від Демократичної партії охоче підключаються до фінансування кандидатури нинішньої віце-президентки.

Передвиборча кампанія ймовірного кандидата на посаду президента США від Демократичної партії Камали Гарріс заявила, що в липні зібрала 310 мільйонів доларів, що значно перевершує кошти, зібрані конкурентами з табору висуванця від Республіканської партії, колишнього глави Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що донори від Демократичної партії охоче підключаються до фінансування кандидатури нинішньої віце-президентки. Видання нагадує, що кампанія Трампа оголосила, що зібрала 139 мільйонів доларів минулого місяця, коли на колишнього президента було скоєно замах, що викликало спалах симпатій до нього.

"Загальна сума, зібрана Гарріс і Байденом (до зняття Байденом своєї кандидатури - УНІАН) перевищила 1 мільярд доларів, що є найшвидшим показником, який президентська кампанія досягла в історії", - йдеться у повідомленні. Відео дня

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Камала Гарріс отримала перевагу над Трампом у семи важливих штатах. Згідно з опитуванням Bloomberg, чинну віце-президентку підтримали 48% виборців проти 47% у Трампа.

Це сильніший результат, ніж двоочкове відставання від Трампа у президента Джо Байдена, перед тим як він вибув із перегонів. Гарріс обігнала Трампа в Аризоні та Неваді й більш ніж удвічі збільшила перевагу Байдена над Трампом у Мічигані.

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