Він нагадав, що за час свого президентства повернув багато ув'язнених.

Колишній президент США та кандидат на крісло глави Білого дому на виборах у 2024 році Дональд Трамп розкритикував обмін ув'язненими між США та Росією. Він підозрює, що не минулося без грошей для Москви.

"Ну і коли ж вони збираються оприлюднити подробиці обміну увʼязненими з Росією? Скільки людей ми отримаємо за обміном? Ми платимо їм готівкою? Чи дають вони нам готівку (будь ласка, зніміть це питання, тому що я впевнений, що відповідь – ні)? Ми звільняємо вбивць, кілерів або бандитів? Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо хороших угод, ні в чому, але особливо в обміні заручниками. Наші "переговорники" завжди ганьблять нас", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Він також нагадав, що за час свого президентства повернув багато ув'язнених, але ніколи за це не платив.

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"Я повернув багатьох заручників і не дав країні-супротивнику нічого – і ніколи жодних грошей. Чинити так – поганий прецедент на майбутнє. Так і має бути, інакше ситуація ставатиме дедалі гіршою і гіршою. Вони вимагають у Сполучених Штатів Америки гроші. Вони називають обмін "складним" – це для того, щоб ніхто не міг зрозуміти, наскільки все погано", – додав Трамп.

Варто зазначити, що Радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в рамках угоди не було ні обміну грошима, ні послаблення санкцій.

Обмін ув'язненими між США і РФ

У четвер, 1 серпня 2024 року, у Туреччині відбувся масштабний обмін у в'язненими між Росією і низкою західних країн. Відомо, що, крім РФ і США, участь в обміні брали також Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія.

Загалом обміняли 26 осіб. Повідомлялося, що в Росію повернуться "тиргартенський убивця" Вадим Красіков, затриманий 2019 року після замовного вбивства в столиці Німеччини, засуджені за шпигунство Ганна та Артем Дульцеви, і низка інших осіб, засуджених на Заході.

Своєю чергою, Москва звільнила 16 осіб: це політв'язні (серед них політики Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, співробітниця штабу Олексія Навального Лілія Чанишева, голова "Відкритої Росії" Андрій Пивоваров, художниця Олександра Сколіченко), а також журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, журналістка татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашева, колишній морський піхотинець Пол Уілан, а також громадянин Німеччини Патрік Шебель.

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