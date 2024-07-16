Принаймні деякі проукраїнські республіканці відверто не в захваті від того, кого Трамп обрав собі в заступники.

Рішення Дональда Трампа призначити своїм віце-президентом сенатора Джеймса Ді Венса спричинило святкування в Москві. Про це заявив колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер, якого цитує The Hill.

"Вони святкують цей вибір як у Мілуокі [на з’їзді Республіканської партії] сьогодні ввечері, так і в Москві. Джей Ді Венс – це той, хто… дуже голосно говорив про те, що йому байдуже, що відбувається в Україні. Він виступав проти допомоги Україні", — сказав Кінзінгер у понеділок.

Колишній депутат Конгресу, який є затятим прихильником захисту України, зазначив, що громадяни зруйнованої війною країни разом "в окопах" і навряд чи "мають щось спільне, окрім того, що стоять разом, захищаючи свою країну".

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"І все, що нам потрібно зробити, це допомогти профінансувати це. Ми ж навіть не воюємо. А Джей Ді Венс агресивно повторює справжні російські балачки", — продовжив Кінзінгер.

За його словами, Трамп зробив "жахливий вибір" на роль свого напарника в листопадових виборах. Кінзінгер нагадав, що колись Венс агресивно висловлювався проти Трампа, аж раптом став його найбільшим прихильником.

"У нього немає моральної душі, немає центру. І як можна любити Росію і те, що вони роблять в Україні, я не розумію. Я думаю, що це був жахливий вибір для президента", – каже проукраїнський республіканець.

Трамп обрав собі віце-президента

В США кандидати в президенти балотуються на посаду одразу з напарником, який обійме посаду віце-президента і в разі чого виконуватиме функції самого президента, якщо той відійде від справ.

Як писав УНІАН, обраний Трампом у напарники на виборах Джеймс Ді Венс неодноразово висловлювався за необхідність зупинити американську допомогу Україні. Зокрема він прямо зізнавався, що йому начхати на долю України і йому цікавіший Тайвань.

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