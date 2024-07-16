Венс став наймолодшим в кандидатом у віцепрезиденти в історії.

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, який претендує на посаду віцепрезидента США у разі перемоги Дональда Трампа, має хороші шанси очолити країну у 2028 році, повідомив економіст Сергій Алексашенко в ефірі Bild.

Він зазначив, що зовсім не дивно, що вибір Трампа впав саме на Венса, адже він молодий та енергійний політик, який вміє добре триматися під час промов і красиво їх проголошувати.

"Чому Трамп на ньому вирішив зупинитися добре зрозуміло: молодий, енергійний. Відповідно, контраст і з самим Трампом, і тим більше з Джо Байденом. Дуже добре говорить, дуже красиво. Дуже красива, дуже правильна, дуже зрозуміла, виразна, аргументована промова. Власне кажучи, дві вищі освіти, включно з Єлем, просто так не проходять", - сказав Алексашенко. Відео дня

Крім того, економіст оголосив, що Венс допоможе Трампу здобути голоси молоді, освічених громадян та робітників у шахтах на виборах. І якщо він стане віцепрезидентом, то матиме хороші шанси самому прийти в Білий дім у 2028 році.

Джей Ді Венс може стати віцепрезидентом США

Як раніше писав УНІАН, Європа у паніці через союз Трампа та Джей Ді Венса. Деякі іноземні лідери вважають, що "це буде катастрофою для України", адже раніше він заявляв, що йому байдуже на долю нашої країни.

Також УНІАН повідомляв, що в МЗС РФ відреагували на те, що Венс став кандидатом Трампа на посаду віцепрезидента. Як відомо, він входить до "стоп-листу" Росії і йому заборонили в'їзд до країни ще у травні 2023 року.

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