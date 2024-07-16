Джеймс Ді Венс послідовно виступав за саботаж підтримки України від самого початку повномасштабної війни.

Плани Дональда Трампа призначити своїм віце-президентом сенатора Джеймса Ді Венса посилило сумніви щодо подальшої підтримки США України в разі зміни влади в Білому домі. Як пише The New York Times, ці сумніви базуються на минулих заявах самого ж Венса.

"Мені насправді байдуже, що станеться з Україною так чи інакше", – казав Венс в одному з інтерв'ю у 2022 році.

Потенційний віце-президент США був одним із найгучніших голосів Конгресу, які виступали проти американської допомоги Україні. Венс стверджував, що американська підтримка України є невиправдано дорогою, і назвав повернення ЗСУ до кордонів 1991 року "фантастичним".

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На думку Венса, Україна повинна припинити наступальні маневри у війні з Росією та розпочати переговори про врегулювання, оскільки Захід ніколи не зможе виробити достатньо зброї, щоб перемога стала можливою.

"Найфундаментальніше питання: скільки Україні потрібно і скільки ми можемо забезпечити? Пан Байден припускає, що додаткові 60 мільярдів доларів означають різницю між перемогою та поразкою у великій війні між Росією та Україною. Це теж неправильно... По суті, нам не вистачає потужностей для виробництва такої кількості зброї, яку Україна потребує від нас, щоб виграти війну", — казав Венс у квітні 2024 року.

Джеймс Венс переконаний, що США взагалі варто змістити центр своєї уваги з України на східну Азію. На Мюнхенській конференції з безпеки в лютому цього року він заявляв, що поставки в Україну ракет для системи Patriot позбавлять Тайвань такої зброї в разі китайського вторгнення.

"У всьому світі багато поганих хлопців. і зараз я набагато більше зацікавлений у деяких проблемах у Східній Азії, ніж у Європі", — казав Венс у лютому.

Трамп готується до повернення у Білий дім

Як писав УНІАН, Дональд Трамп значно випереджає Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". Цей відрив було зафіксовано ще до невдалого замаху на життя кандидата від республіканців. Спостерігачі кажуть, що це майже гарантує перемогу Трампа на листопадових виборах.

Напередодні стало відомо, що Трамп нарешті визначився із кандидатурою свого майбутнього віце-президента. Ним став Джей Ді Венс, який неодноразово висловлювався проти допомоги Україні.

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