Президент США переконаний, що програш Трампу на президентських виборах - не єдина загроза, що існувала.

Президент США Джо Байден знявся з виборів, аби не псувати електоральні рейтинги своїм однопартійцям, які балотуються до Конгресу. (Вибори відбудуться одночасно з президентськими). Таке зізнання він зробив в інтерв'ю каналу CBS в неділю.

За словами Байдена, він ухвалив своє історичне рішення наприкінці липня, через кілька тижнів після провальних дебатів із Трампом.

"Опитування, які ми проводили, показали, що це була гонка ніздря в ніздрю. Але те, що сталося, полягає в тому, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті думали, що я заподію їм шкоду під час перегонів. І я був стурбований, якщо я залишуся в перегонах, це буде тема [яка затьмарить виборчу кампанію до Конгресу]", – сказав він.

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Також Байден зізнався, що вважав себе "перехідним президентом", коли вперше балотувався у 2020 році.

"Я навіть не можу сказати, скільки мені років; мені важко це вимовити вголос. (...) Тому – хоча це велика честь бути президентом – я вважаю, що маю зобов’язання перед країною зробити те, що [є] найважливішим, що ви можете зробити, а саме: ми повинні, ми повинні, ми повинні перемогти Трампа", – каже він.

Відмова Байдена від участі у виборах

Як писав УНІАН, наприкінці червня відбулися перші дебати Джо Байдена і Дональда Трампа в межах боротьби за наступну президентську каденцію. Байден розгромно програв ці дебати, після чого соратники почали наполегливо закликати його знятися з виборів і дати шанс більш перспективному кандидату.

Зрештою, після майже місяця роздумів, Байден знявся з виборів. Пізніше він пояснив своє рішення тим, дає шлях молодшому поколінню демократів заради порятунку американської демократії.

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