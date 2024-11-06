Експерти побоюються, що Трамп змушуватиме Україну до певних поступок.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США політика Вашингтону щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але наразі неможливо сказати, як саме. Про це пише The New York Times.

Автори публікації нагадують, що Трамп зі скептицизмом, якщо не відвертою ворожістю, ставиться до ідеї продовження допомоги США Україні. Також він обіцяв, що зможе завершити війну за один день — не кажучи, як саме. Усе це викликає у Києві занепокоєння, що Трамп тиснутиме на Україну, щоб укласти угоду на невигідних умовах.

"Його бажання досягти угоди — і, ймовірно, швидкої — не віщує нічого доброго для стійкої підтримки США", — заявили аналітики Королівського інституту об’єднаних служб (Лондон).

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Окрім скептичного ставлення до подальшої підтримки України Трамп також із захопленням відгукувався про президента Росії Володимира Путіна, натомість критикуючи українського лідера Володимира Зеленського. Це теж додає негарних припущень щодо того, як саме Трамп хоче закінчити війну в Україні за один день.

"Побачимо, але я дуже скептично ставлюся до того, що війна закінчиться швидко, за 24 години, як обіцяв Трамп", — написав у Facebook екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

За словами дипломатів, які говорили на умовах анонімності, делікатні багатосторонні переговори щодо миру в Україні вже тривають останніми місяцями. Як на них вплине повернення Трампа у глобальну політику, наразі незрозуміло.

Вибори в США: наслідки від перемоги Трампа

Як писав УНІАН, угорський прем’єр Віктор Орбан уже закликав переглянути стратегію Єврросоюзу щодо підтримки України на тлі перемоги Трампа на виборах. Особливо його цікавить доля 50-мільярдного кредиту Україні.

Тим часом Європейський союз готується до майже певного початку митної війни зі США, оскільки під час передвиборчих перегонів Дональд Трамп неодноразово акцентував на необхідності захистити американський ринок від імпорту.

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