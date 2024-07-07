Республіканці занепокоєні перспективою того, що проти Трампа демократи виставлять більш молодого та енергійного кандидата.

Джо Байден "швидше за все, буде замінений" як кандидат від Демократичної партії на листопадових виборах президента США. Таке переконання висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, пише Axios.

Грем охарактеризував віце-президентку Камалу Харріс, яку багато хто називав найочевиднішим вибором демократів для "плану Б", як "енергійного" кандидата та намалював її набагато ліберальнішою за Байдена.

"Якщо вона стане кандидатом, це буде кардинально інша гонка, ніж зараз, сьогодні. Я сподіваюся, що люди з нашого боку (республіканці – УНІАН) думають про це", — сказав сенатор.

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Радники Трампа повідомили Axios, що їхній передвиборчий штаб розпочне різкі напади на Харріс, якщо вона підхопить естафету, але перспектива молодшого кандидата на чолі Демократичної партії викликала занепокоєння консерваторів.

Сенатор Грем також закликав проводити регулярні когнітивні тести кандидатів у президенти – не лише нинішніх, але й усіх майбутніх.

"Це тривожний дзвінок для країни. Ми повинні переконатися, що люди, які будуть у спадкоємній лінії, здатні бути головнокомандувачем за жахливих обставин. Як мінімум, складіть іспит на компетентність, президенте Байден і Трамп", – заявив він.

Передвиборча ситуація в США

Як писав УНІАН, в Демократичній партії США посилюється переконання, що Джо Байден має знятися з президентських перегонів та поступитися місцем іншому кандидату, оскільки сам він не має шансів перемогти Дональда Трампа. Внутрішні чвари та розмови про необхідність відсторонити Байдена лише загострилися за останні дні.

Також ми розповідали, що Європа спішно готується до ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім. Провальний виступ Джо Байдена на теледебатах остаточно закріпив у союзників США переконання, що з наступного року їм доведеться мати справу з новою адміністрацією в Білому домі.

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