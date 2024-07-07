Багато союзників по НАТО мали тихі сумніви щодо довіри до Байдена задовго до дебатів.

Дипломати та світові лідери напередодні саміту НАТО у Вашингтоні в приватних розмовах висловлюють гостру стурбованість віком, станом здоров'я та здатністю чинного президента США Джо Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

Про це пише Politico. Ці іноземні посадовці здебільшого виступають за переобрання Байдена і побоюються, що повернення Дональда Трампа до влади завдасть шкоди альянсу НАТО і підірве військові зусилля в Україні. Але вони відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах з тривогою і побоюванням, що він може виявитися занадто слабким, щоб перемогти свого опонента і очолити світову наддержаву.

Багато союзників по НАТО мали тихі сумніви щодо довіри до Байдена задовго до дебатів. Тепер же він має переконати своїх колег, що він не лише готовий до боротьби, але й подолає політичну кризу, щоб залишитися в перегонах.

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"Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки", – заявив один із чиновників.

Інші співрозмовники видання пішли далі.

"Будемо відвертими, на це було боляче дивитися. Ми всі хочемо, щоб Байден отримав другий термін, щоб не мати справу з Трампом знову, але це не дуже обнадіює", – заявив посадовець із ЄС.

Один із британських міністрів напередодні виборів у країні висловився ще більш прямолінійно.

"Чи можуть донори демократів, будь ласка, зібратися з думками і відправити Байдена у відставку, щоб у нас з'явився хоч якийсь шанс на кандидата, якому б довіряли виборці?" – заявив він.

Мало хто з європейських лідерів офіційно говорив про вік Байдена. Але Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, після дебатів публічно висловив надзвичайну тривогу, заявивши журналістам: "У них, безумовно, є проблема. Реакція була однозначною".

Марк Гітенштейн, посол США в ЄС і давній радник Байдена, сказав, що будь-яка увага до віку Байдена зумовлена занепокоєнням щодо виборів і його здатності забезпечити собі другий термін.

"Я ніколи не чув, щоб якийсь лідер прямо чи опосередковано висловлював мені занепокоєння щодо свого віку. Вони всі стурбовані виборами, тому що вибори вже близько, і вони стурбовані деякими речами, які сказав Трамп", – пояснив він.

Питання навколо кандидатури Байдена перетворили саміт, запланований як святкування знаменної 75-ї річниці НАТО, на ще один стрес-тест для президента, чиє політичне майбутнє висить на волосині. Байдену доведеться публічно продемонструвати свої лідерські якості і витримку на саміті у Вашингтоні, який розпочнеться у вівторок вранці і триватиме до четверга в умовах задушливої спеки. Як господар, він не зможе пропустити жодного заходу.

Не лише вік Байдена: що ще непокоїть союзників по НАТО

Серед занепокоєнь союзників по НАТО є і те, як довго Байден зможе збирати американську підтримку для оборони Європи.

"Ми ведемо більше розмов про нашу власну оборону, оскільки схоже, що Трамп повертається", – сказав після дебатів чиновник з однієї з країн НАТО.

Крім того, деякі союзники по НАТО не зовсім задоволені лідерством Байдена. Багато хто каже, що він був занадто поступовим у своєму підході до надання зброї та надання Україні дозволу на завдання ударів по Росії.

Нарікання здебільшого лунають з боку яструбиних членів альянсу – як правило, на сході Європи – які хочуть, щоб військова допомога залила Україну без обмежень у використанні Києвом. Погляди Байдена на російське вторгнення в Україну добре відомі, і він повторив багато своїх тез під час дебатів з Трампом. Він назвав президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, який "хоче відновити те, що було частиною Радянської імперії. Не просто шматок, він хоче всю Україну".

Такі тези і три з половиною роки на посаді президента дали Байдену перевагу перед самітом. За словами трьох американських чиновників, які брали участь у різних дипломатичних заходах, він встановив міцні відносини з більшістю демократичних союзників.

"І все ж, за словами трьох дипломатів, союзники, задоволені перебуванням Байдена на посаді, все ще не можуть відкинути його вік. Їх засмучує не стільки те, що він іноді пропускає урочисті вечері на різних самітах або залишає їх рано. І справа також не в тому, що Байден став користуватися блокнотами, говорити повільніше і тихіше, а рухатися зі скутістю, яку неможливо не помітити, кажуть дипломати. Вони стурбовані його політичним становищем і шансами на переобрання, знаючи, що його вік є серйозною політичною відповідальністю", – пише видання.

Виборча криза Байдена відбувається на тлі політичних змін в інших великих державах НАТО. Британські виборці обрали нового прем'єр-міністра, лівоцентриста Кейра Стармера, лише кілька днів тому. У Франції в неділю відбудуться вибори, які можуть посилити ультраправі сили і поставити під загрозу президентство Макрона. Канцлера Німеччини Олафа Шольца багато хто вже вважає "кульгавою качкою" після червневих виборів до ЄС, які сильно послабили його політичну коаліцію.

Ян Бреммер, президент Групи Євразія, сказав, що він безпосередньо чув побоювання щодо статусу Байдена від багатьох лідерів G7 та європейських лідерів.

"Україна все ще залишається найважливішою темою, але занепокоєння щодо Байдена і зростаюча паніка європейців щодо Трампа все більше відволікають від предметних розмов", – говорить він.

Вибори у США: це варто знати

Президент США Джо Байден скорочує розрив від свого попередника – республіканця Дональда Трампа у так званих "штатах, що вагаються". Зазначається, що попри провальні дебати, чинний лідер США має гарні шанси знову очолити Білий дім.

Раніше понад 150 впливових демократів закликали Джо Байдена знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику Демократичної партії. Лист підптсали 168 впливових представників Демпартії та її прихильників.

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