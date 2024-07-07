Європа спішно готується до ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім. Про це пише Politico.
Журналісти опитали понад 50 дипломатів, законодавців, експертів і політтехнологів у країнах НАТО та інших країнах. Багато з них говорили на умовах анонімності.
Провальний виступ Джо Байдена на теледебатах остаточно закріпив у союзників США переконання, що з наступного року їм доведеться мати справу з новою адміністрацією в Білому домі.
Загалом стратегія країн НАТО щодо взаємодії з трампівською Америкою будуватиметься на трьох основних стовпах:
- широкі особисті контакти із Трампом та його радниками в надії мінімізувати шкоду для західної цивілізації;
- часткове виконання певних вимог Трампа щодо європейських витрат на оборону;
- розробка "креативних дипломатичних та правових заходів", щоб захистити пріоритети НАТО від адміністрації Трампа.
Однак на шляху реалізації цієї стратегії є певні труднощі.
Трампізм як синонім хаосу
"Звичайно, найбільшою проблемою є те, що ми не знаємо — і я думаю, що ніхто точно не знає — що він робитиме", — сказав один дипломат із країни НАТО.
Зараз в Америці багато правих політиків та експертів анонсують певні стратегії, стверджуючи, що говорять від імені Трампа, або що вони обговорювали їх з Трампом. Але негласна європейська дипломатія досі має проблеми із тим, аби зрозуміти, хто з цих людей справді представляє Трампа, а хто лише піариться на ньому. А це ускладнює процес виходу на самого Трампа.
"Один урок, який американські союзники винесли з першої адміністрації Трампа, полягає в тому, що особисті стосунки з колишнім президентом і найближчими до нього людьми є найважливішими", – пише Politico.
За часів свого президентства Трамп мав теплі стосунки з прем’єром Японії Сіндзо Абе, президентом Бразилії Джаїром Болсонаро, прем’єром Британії Борисом Джонсоном та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Як стверджує Politico, кожен з них використовував цей прямий особистий зв’язок у власних інтересах.
Останніми тижнями кілька дипломатів із країн-членів НАТО тихо вирушили до Вашингтона, щоб зустрітися з консервативними науковцями та людьми, пов’язаними з аналітичними центрами, які, на їхню думку, могли мати певний вплив на політику Трампа. Зустрічі видалися продуктивними, сказав один посол. Але навколо них панує атмосфера випадковості.
"Ми не знаємо, чи люди, з якими ми зустрічаємося, справді залишаться там, якщо Трампа оберуть президентом", — сказав один із офіційних осіб НАТО.
Врятувати Україну від Трампа
Окремою проблемою є ставлення Трампа до російсько-української війни та його бажання залишити Україну без військової підтримки.
Досі США були головним драйвером військової допомоги Україні. На зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі в середині червня члени альянсу попередньо погодили план передати контроль над підтримкою України спеціально створеному штабу при самому НАТО. Теоретично це зробило б адміністрування допомоги "захищеним від Трампа", як кажуть деякі дипломати. Остаточне рішення очікується на саміті НАТО у Вашингтоні.
У разі реалізації цей план поступово передасть контроль над допомогою групі з 200 солдатів НАТО в бельгійському місті Монс — групі, яка продовжить працювати зі Сполученими Штатами, але під прапором НАТО.
"Але незрозуміло, наскільки ці офіційні домовленості могли б справді обмежити Трампа, якщо він отримає владу президента", – пише Politico.
Передвиборча ситуація в США: останні новини
Як писав УНІАН, чинний президент США Джо Байден скорочує розрив від екс-глави Білого дому Дональда Трампа у так званих "штатах, що вагаються". Зазвичай, перемогу на виборах президента США отримує той кандидат, який перемагає в цих кількох штатах.
Тим часом 168 впливових демократів закликали Байдена знятися з виборів. Відповідний лист йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців.