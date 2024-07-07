Зараз у Демпартії тривають внутрішні чвари, і прихильників "відставки" Байдена стає все більше.

В Демократичній партії США посилюється переконання, що Джо Байден має знятися з президентських перегонів та поступитися місцем іншому кандидату, оскільки сам він не має шансів перемогти Дональда Трампа. Про це пише The Times.

Після провальних дебатів з Трампом президент Байден спробував відновити свою репутацію, давши інтерв’ю каналу ABC. Прихильники президента сподівалися, що інтерв’ю змете спогади про дебати, під час яких він виглядав розгубленим і кволим. Натомість демократи сприйняли це як не дуже вдалу спробу відмитися, яка нічого не змінює.

Опитування виборців у "штатах, що вагаються", засвідчило невелике скорочення відставання Байдена від Трампа. Але і це не заспокоїло демократів. Внутрішні чвари та розмови про необхідність відсторонити Байдена, здається, лише загострилися. За словами донорів передвиборчої кампанії, політиків і законодавців-демократів, тиск в партії зростає.

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"Розмови значно змінилися за останні 24-48 годин. Я відчуваю, що зараз набагато більше людей говорять, що Байдену потрібно оголосити [про зняття з виборів]. І питання в тому, як це оголошення виглядатиме – міні-праймеріз або "помазання" віце-президента?" — сказав у суботу один донор від демократів, який побажав залишитися неназваним.

Девід Аксельрод, вчений експерт, який був старшим радником Барака Обами, сказав, що президент "небезпечно втратив зв’язок із занепокоєнням людей щодо його можливостей". За його словами, чотири роки тому на цьому етапі передвиборчої кампанії Байден випереджав Трампа на десять пунктів, а сьогодні він відстає на шість балів.

Однак питання про життєздатність президента ставлять не лише представники політичного істепблішменту та оглядачі в ЗМІ, але й звичайні виборці-демократи, у підтримку яких сам Байден досі вірить. У штаті Мічиган, ключовому полі битви, де Байден повинен майже безсумнівно виграти, щоб забезпечити собі президентство, принаймні два десятки демократів, опитаних у трьох містах минулого тижня, сказали, що вони втратили довіру до президента як до кандидата.

"Це нелегко, але комусь потрібно забрати ключі від машини у дідуся — він цього не хоче, але ти маєш їх забрати", – зауважила одна з опитаних прихильниць Демпартії.

Однак так думають, звісно не всі прихильники демократів. Один з опитаних сказав, що вже занадто пізно для пошуку нового кандидата.

"Він мав піти (відмовитися від участі в нових виборах – УНІАН) два роки тому. Але я не думаю, що реально, що він піде зараз. Немає часу, щоб інший кандидат став популярним", – переконаний цей чоловік.

Передвиборча ситуація в США: останні новини

Як писав УНІАН, Джо Байден скоротив відставання від Дональда Трампа у так званих "штатах, що вагаються". Оскільки решта штатів майже завжди голосують лише за свого кандидата (демократа, або республіканця), то перемогу на виборах визначає саме перемога в цих "штатах, що вагаються".

Також ми розповідали, що група впливових демократів звернулася до Байдена з листом, у якому закликала президента зняти свою кандидатуру з виборів та поступитися місцем іншому кандидату від демократів. На їхню думку, лише так вдастся не допустити повернення Трампа до Білого дому.

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