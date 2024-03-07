За словами Олександра Щерби, колишній президент США абсолютно відверто говорить, що він думає про Україну.

Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп абсолютно відверто говорить, що він думає про Україну. Таку думку в ефірі проекту "Тема з Мосейчук" висловив колишній посол України в Австрії Олександр Щерба.

За його словами, вважати, що Дональд Трамп буде непередбачуваним у випадку перемоги на президентських виборах у США, є помилкою.

"Нам треба принаймні вірити словам цієї людини. А він каже, що ця війна погана, цю війну треба закінчувати. Паралельно жодного поганого слова про Путіна він не каже", - сказав дипломат.

Як зауважив Щерба, в цьому сенсі показовою є позиція прихильників Трампа у Конгресі.

"А ще його заява про закінчення війни за 24 години. Дивлячись на поведінку "трампістів" в Конгресі можна робити висновки - не такий він уже й непередбачуваний", - вважає Щерба.

Останні заяви Трампа

Днями Дональд Трамп викликав Байдена на дебати. Це бажання з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів.

Під час кампанії Трамп критикував Байдена, ставлячи під сумнів його розумову гостроту та висміюючи його за словесні помилки та спотикання під час ходьби.

Раніше Трамп заявив, що не допустив би війни в Україні. За його словами, якби він був при владі, ні війна в Україні, ні конфлікт в Ізраїлі не відбулися б.

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