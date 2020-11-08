Ангела Меркель, Еманнуель Макрон та Джастін Трюдо вже привітали Джо Байдена з перемогою на президентських виборах.

Кандидата в президенти США Джо Байдена привітали з перемогою президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Канади і багато інших.

Про це пише ZN.UA.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Байдена

Він заявив, що з нетерпінням чекає рішення «найбільших світових проблем» з новою адміністрацією. У заяві Трюдо сказав, що він працюватиме зі Сполученими Штатами, щоб «просувати мир і інтеграцію, економічне процвітання і дії по боротьбі зі зміною клімату у всьому світі». Трюдо не згадав нинішнього президента США Дональда Трампа, з яким у нього часто були непрості відносини.

«Від імені уряду Канади я вітаю Джо Байдена і Камалу Харріс з їх обранням наступним президентом і віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Канада і Сполучені Штати підтримують незвичайні відносини, унікальні на світовій арені».

«Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з обраним президентом Байденом, обраним віце-президентом Харріс, їх адміністрацією та Конгресом США, поки ми разом вирішуємо найбільші світові проблеми».

Вітання канцлера Німеччини Ангели Меркель

«Я сподіваюся на подальшу співпрацю з президентом Байденом. Наша трансатлантична дружба незамінна, якщо ми хочемо впоратися з серйозними проблемами нашого часу».

Вітання голови МЗС Німеччини Хайко Мааса

«Ми розраховуємо на співпрацю з наступною адміністрацією США. Ми хочемо інвестувати в нашу співпрацю, для трансатлантичного перезапуску і Нового курсу».

Привітання прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона

«Вітаємо Джо Байдена з обранням на пост президента США і Камалу Харріс з її історичним досягненням.

«США - наш найважливіший союзник, і я розраховую на тісну співпрацю в рамках наших спільних пріоритетів, від зміни клімату до торгівлі і безпеки».

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб також направив свої вітання, додавши, що, хоча деякі процеси все ще тривають, було ясно, що Байден переміг.

«Це була запекла боротьба і @realDonaldTrump боровся» - написав у Twitter. «З нетерпінням чекаю роботи з новою адміністрацією - дружба між Великою Британією і США завжди була силою добра в світі».

Привітання президента Франції Еманнуеля Макрона

«Американці обрали свого президента. Вітаємо @JoeBiden і @KamalaHarris! Нам треба багато зробити, щоб подолати сьогоднішні виклики. Давайте працювати разом!"

Привітання прем'єр-міністра Ірландії Мішеля Мартіна

«Я тепло вітаю Джо Байдена з обранням 46-м президентом Сполучених Штатів. Ірландія пишається обранням Джо Байдена, так само як ми пишаємося всіма поколіннями ірландських жінок і ірландських чоловіків і їхніх предків, чия праця і геній збагатили різноманітність, яка живить Америку».

«Джо Байден завжди був вірним другом і прихильником Ірландії, в тому числі її процвітання, стабільності і можливостей, які стали можливими завдяки Угоді Страсної п'ятниці, якому він обіцяв свою незмінну стійку підтримку».

Привітання прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

«Американський народ вибрав 46-го президента Сполучених Штатів. Поздоровлення @JoeBiden і @KamalaHarris. Бажаємо успіху і всього найкращого. Ми сподіваємося на співпрацю з вами для вирішення поставлених перед нами завдань», - сказав він.

Привітання голови МЗС Іспанії Аранчі Гонсалеса Лайі

«Рекордна участь громадян, сильні інститути і обраний президент @JoeBiden з першою жінкою, яка будь-коли займала посаду віце-президента @KamalaHarris. Сподіваємося на спільну роботу».

Привітання прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса

«Привітання обраному президенту США @JoeBiden. Джо Байден був справжнім другом Греції, і я впевнений, що під його головуванням відносини між нашими країнами стануть ще міцнішими».

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Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Згодом він заявив про перемогу на виборах президента США по «законним» голосам.

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Автор: УНІАН