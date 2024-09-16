ФБР долучилося до розслідування ймовірного замаху на Трампа у Флориді.

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс заявила, що її поінформували про стрілянину, яка сталася на полі для гольфу Трампа раніше.

"Мене поінформували про повідомлення про постріли, які були зроблені поблизу колишнього президента Трампа і його власності у Флориді", - написала вона в соцмережі X.

Гарріс зазначила, що вона рада, що Трамп у безпеці і додала, що "насильству немає місця в Америці".

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Трамп після інциденту відправив лист спонсорам його передвиборчої кампанії, в якому підтвердив, що з ним усе гаразд.

"Мене ніщо не зупинить. Я ніколи не здамся!" - написав він у листі.

Сенатор Ліндсі Грем повідомив, що розмовляв із колишнім президентом Трампом після того, як сьогодні вранці біля його поля для гольфу пролунали постріли, у повідомленні на X.

"Він у гарному настрої і сповнений рішучості врятувати нашу країну як ніколи. Він один із найсильніших людей, яких я коли-небудь знав", - сказав сенатор Грем.

ФБР долучилося до розслідування ймовірного замаху на Трампа у Флориді, повідомляє Fox News.

"Замах" на Трампа - деталі

На Трампа скоєно черговий замах, заявила конгресменка Марджорі Тейлор-Грін. За її словами, експрезидент "цілий і неушкоджений". Стрілянина сталася поруч із гольф-клубом у Вест-Палм-Біч у Флориді, коли Трамп звідти виходив.

Стрілянину біля гольф-клубу Трампа відкрив співробітник Секретної служби США, який помітив "підозрілу людину" зі зброєю, повідомляє New York Post. У підсумку "підозрілу людину" було затримано.

За даними New York Post, Трампу нічого не загрожувало - стрілянина сталася за межами клубу.

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