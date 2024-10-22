Гарріс вважає, що Трамп підіграватиме Путіну та не стане допомагати Україні.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що експрезидент Дональд Трамп не стане допомагати Україні в разі його перемоги на виборах. За її словами, такий сценарій буде небезпечним для Штатів, передає CNN.

На заході в Мічигані, 21 жовтня, Гарріс висловилася про кандидатуру свого опонента на виборах. Віцепрезидентка вважає, що Трамп не підтримує Україну у війні проти РФ.

"Трамп говорив, що розв'яже питання України та Росії за один день. Зрозумійте, що він пропонує здатися", - сказала Гарріс.

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Віцепрезидентка додала, що Трамп би змусив Україну здатися в боротьбі проти агресора. Вона зазначила, що це б порушило суверенітет нашої країни:

"Якби Дональд Трамп став президентом, Володимир Путін сидів би в Києві та розумів, що це означає для Америки та нашого становища в усьому світі".

У вересні Трамп відмовлявся говорити про те, чи хоче він перемоги України. Крім цього республіканець назвав президента України Володимира Зеленського "комівояжером" і підкреслив, що саме він допустив початок війни проти Росії.

Вибори у США 2024 - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрезидент США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа у зборі коштів на вибори. Крім цього, Гарріс перевершує Трампа й в електоральних уподобаннях американців, але з невеликим відривом.

Також ми писали, що у липні 2024 року Трамп назвав свого кандидата на посаду віцепрезидента. Він обрав 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо, який виступає проти допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський говорив про те, що Україна може перейти до "Плану Б", якщо США стануть надавати нашій країні менше військової допомоги після президентських виборів. Він зазначив, що поки не знає, якими саме можуть бути зміни в політиці Штатів.

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