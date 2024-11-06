Також після своєї зустрічі політики публічно виступлять із своїми заявами.

Ключові країни ЄС вже відчувають наслідки перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема міністри оборони Франції та Німеччини запланували провести вечірній саміт у Парижі, аби обговорити питання безпеки континенту, пише Politico.

Французьке міністерство оборони підтвердило для видання, що Себастян Лекорню та Борис Пісторіус проведуть перемовини щодо наслідків виборів у США для оборони європейських країн. Також обидві сторони повідомили, що міністри публічно виступлять після цієї зустрічі.

У Politico нагадали, що під час свого першого терміну Трамп часто звинувачував країни Європи в тому, що вони користуються військовою силою США та не витрачають достатньо коштів на оборону. Особливо з такими доріканнями він звертався до Німеччини, яку називав "порушницею" у військових витратах.

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"На початку цього року Трамп, схоже, заохочував Росію нападати на союзників по НАТО, які "не платять". І Трамп, і його кандидат на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс також погрожували скоротити військову підтримку Україні", - додали у виданні.

Попри те, що Франція та Німеччина наразі виконують встановлений НАТО показник витрат на оборону в 2% від ВВП, країни намагаються просувати вперед спільні оборонно-промислові програми та мають відмінності щодо питань військової політики.

"Ми будемо працювати над створенням більш об'єднаної, сильної, суверенної Європи... співпрацюючи зі Сполученими Штатами Америки і захищаючи наші інтереси і наші цінності", - наголосив президент Франції Еммануель Макрон в ефірі телеканалу X після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом вранці 6 листопада.

Вибори в США - останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп 6 листопада офіційно став 47-м президентом США. Остаточну перевагу над демократкою Камалою Гарріс йому принесла перемога у штаті Вісконсин. Загалом політик набрав 277 із 270 необхідних для перемоги голосів.

Водночас видання Politico повідомило, що офіційні особи в Україні не вважають, що президентство Дональда Трампа буде поганим для нашої країни. За словами експертів, воно, ймовірно, буде складним, але не обов'язково поганим.

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