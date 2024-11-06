Українські особи при владі відреагували на перемогу Дональда Трампа на виборах у США-2024.

Українці з нерозумінням ставляться до новини про те, що Дональд Трамп укотре став президентом США. Усе через його бажання "припинити всі війни" під час його каденції. Однак офіційні особи в Україні не вважають, що президентство Трампа буде поганим для нашої країни, пише Politico.

"Можливо, важким, складним, але не обов'язково поганим. Трамп - прагматичний бізнесмен", який "думає з погляду витрат і вигод", зазначив голова комітету у закордонних справах у ВРУ Олександр Мережко в інтерв'ю виданню.

Він також додав, що Україні доведеться багато працювати, щоб переконати Трампа продовжити підтримку у війні проти Росії. У публікації йдеться про те, що у привітанні президент України Володимир Зеленський згадав про "чудову зустріч" із Трампом, яка відбулася у вересні.

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Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, зі свого боку, наголосив, що Україні тепер доведеться "жити у світі Трампа" і він скептично ставиться до заяв про закінчення війни за 24 години. "Але нудьгувати нам точно не доведеться", - зазначив Милованов.

Перемога Трампа - реакція українського уряду

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у себе в Telegram написав привітання Трампу з перемогою на виборах у США, наголосивши на важливості "двопартійної підтримки у США".

"Мир через силу" - це саме той підхід, який потрібен зараз. Тому що Росія і автократи розуміють виключно мову сили. Агресори мають бути повернуті в чіткі рамки справедливості. Нам потрібен справедливий світ, а світу - сильні США і тріумф демократії", - зазначив Єрмак.

Раніше УНІАН писав, що Зеленський теж привітав Трампа з перемогою. І президент України, і керівник ОП використовували один і той самий наратив.

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