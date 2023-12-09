Політичне становище президента Джо Байдена знаходиться в найнижчій точці за час його президентства.

Політичне становище президента Джо Байдена знаходиться на найслабшій точці за час його президентства, і виборці вперше віддали перевагу його конкуренту Дональду Трамп.

Як показує нове передвиборче опитування Wall Street Journal, Байден відстає від Трампа на 4 відсоткові пункти, 47% проти 43%, у гіпотетичному голосуванні лише з цими двома кандидатами. Якщо до цього списку додаються п'ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів, то перевага Трампа збільшується до 6 пунктів, з 37% до 31%.

Як зазначає WSJ, нове опитування демонструє збільшення невдоволення Байденом. Тільки 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, в той час як 53% кажуть, що програма президента їм нашкодила. Навпаки, близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, і більше 37% кажуть, що вони постраждали.

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Близько 37% схвалюють роботу Байдена, що є найнижчим показником за опитуваннями WSJ під час його президентства, в той час як 61% бачать його загальний імідж в несприятливому світлі, що теж є рекордним показником. "Байденоміка", фірмова економічна платформа президента, позитивно сприймається менш ніж 30% виборців і негативно – більш ніж половиною.

Як відзначають соціологи, Байдену не вистачає кількох груп, які послідовно голосували б за демократів, - молодих виборців, а також чорношкірих і латиноамериканських виборців. Але, оскільки до виборів залишився рік, відновлення коаліції Байдена "цілком здійсненне".

Але в той же час саме Байден стикається з більш серйозною проблемою сприйняття, коли справа стосується іміджу і компетентності. Виборці кажуть, що Трамп краще, ніж Байден, зможе забезпечити безпеку кордону (на 30 процентних пунктів), приборкати інфляцію (на 21 пункт) і побудувати економіку (на 17 пунктів). Байден лідирує в питанні про те, хто найкраще може впоратися з політикою абортів, і виборці кажуть, що він більше, ніж Трамп, поважає демократію. Але вважається, що президент не кращий за Трампа у скороченні витрат на ліки - ключової ініціативи Демократичної партії.

Wall Street Journal опитав 1500 зареєстрованих виборців з 29 листопада по 4 грудня і мав похибку плюс-мінус 2,5 процентних пунктів.

Перемога Трампа на виборах - наслідки

Як заявив колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, на посаді президента США Трамп допомагатиме Путіну. За його словами, для російського диктатора є критично важливим, щоб перемогу в президентських виборах в США в 2024 році здобув саме Трамп.

Як застеріг конгресмен-демократ Джеймі Раскін, у випадку повернення Дональда Трампа до Білого дому його другий термін на посаді президента США буде нагадувати правління Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів.

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