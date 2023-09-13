Перемога Трампа на виборах є критично важливою для Путіна.

Для російського диктатора Володимира Путіна є критично важливим, щоб перемогу у президентських виборах в США 2024 року здобув Дональд Трамп. Таку думку висловив колишній директор ЦРУ Джон Бреннан у коментарі телеканалу MSNBC.

Бреннан, який очолював ЦРУ під час другого президентського терміну Барака Обами, стверджує, що перемога Трампа піде на користь Росії у війні проти України.

"Для Путіна, я вважаю, абсолютно важливо, щоб Дональд Трамп виграв вибори. Путін і Трамп є членами спільноти автократів, що захоплені одне одним. І вони збираються лестити один одному і грати на користь один одного", – зазначив Бреннан.

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При цьому колишній керівник ЦРУ висловив упевненість, що повернення Трампа у Білий дім нашкодить не лише Україні, де зараз Путін зазнає "краху".

"Якщо Трамп зможе повернутися в Білий дім... у Путіна може бути однодумець, з яким він зможе співпрацювати, безумовно, на шкоду інтересам США і інтересам Заходу в цілому", – каже Бреннан.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, колишній президент США Дональд Трамп, що претендує на повернення в Білий дім, неодноразово виступав за скасування військової допомоги Україні. Також він заявляв, що Україна має поступитися Росії частиною власної території.

Примітно, що у Києві та Москві принаймні у публічних заявах не вважають, що Трамп стане на бік агресора. Так, Володимир Зеленський днями заявив, що "Трамп ніколи не підтримав би Путіна".

Сам Путін теж стверджує, що не сподівається на істотну зміну у стосунках з Вашингтоном у випадку, якщо президентський пост в США отримає Трамп.

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