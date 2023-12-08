Трамп-молодший висловився проти продовження фінансування війни з боку США, звинувативши НАТО в тому, що воно надмірно покладається на американську підтримку.

Син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував зовнішню політику США щодо України. Він заявив, що Україна вже програла у війні з Росією.

"Немає більше великих воєн, немає більше фінансування військово-промислового комплексу! Для тих з вас, хто ідіоти, Україна програла цю війну досить давно, ми просто тримаємо їх на системі життєзабезпечення з нескінченними грошима!",- сказав він, пише Newsweek.

Його висловлювання послідували за суперечливими заявами колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона, який процитував можливі коментарі міністра оборони Ллойда Остіна, що американські "дядьки, двоюрідні брати і сини" будуть відправлені воювати в Україну, якщо не буде продовжено належне військове фінансування країни.

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Трамп-молодший висловився проти продовження фінансування війни з боку США, звинувативши НАТО в тому, що воно надмірно покладається на американську підтримку. Білий дім та Остін не відповіли на ці заяви.

Однак офіс Остіна відкинув коментарі телевізійних оглядачів, підтвердивши прихильність Міністерства оборони підтримці України. Білий дім стверджує, що фінансування України необхідно для запобігання перемоги Росії, яка може призвести до того, що Путін анексує Україну і створить пряму загрозу країнам НАТО. У цьому випадку буде задіяна стаття 5 НАТО, яка вимагає від країн-членів, включаючи США, реагувати на напади на будь-яку країну-члена.

Скандальні висловлювання Дональда Трампа-старшого - деталі

Колишній президент Сполучених Штатів Америки обіцяв, що зможе закінчити війну в Україні всього за 24 години і "завадить Третій світовій війні", якщо переможе на виборах.

Також Трамп зізнався, що шантажував європейських лідерів тим, що Америка під його керівництвом не захищатиме союзників по НАТО в разі російського нападу. Про це він розповів на передвиборчому мітингу в Айові.

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