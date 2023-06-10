Німецьке розслідування з'ясовує, чи була польська територія плацдармом для атаки на трубопровід Росії.

Німецькі слідчі вивчають докази, які свідчать про те, що диверсійна група використовувала Польщу, сусіда по Європейському союзу і союзника по НАТО, в якості оперативної бази для вибуху газопроводу "Північний потік", побудованого для транспортування російського газу через Балтійське море.

Видання The Wall Street Journal писати, що Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини розслідує, чому яхта, яка, на їхню думку, використовувалася для проведення операції, увійшла в польські води. Інші результати показують, що Польща була центром логістики та фінансування підводної диверсійної атаки у вересні 2022 року, яка розірвала найміцніші зв'язки між Берліном та Москвою. Польща, яка проводить власне розслідування, вже кілька місяців намагається дізнатися, що розслідує Німеччина.

Німецькі слідчі повністю реконструювали весь двотижневий рейс "Андромеди" — 50-футової білої прогулянкової яхти, підозрюваної в причетності до одного з найбільших актів саботажу на континенті з часів Другої світової війни, - і встановили, що вона відхилялася від свого маршруту з метою вийти в польські води.

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Знахідки, про які раніше не повідомлялося, були об'єднані з даними радіо - і навігаційного обладнання "Андромеди", а також супутникових і мобільних телефонів і облікових записів Gmail, якими користувалися злочинці, і зразками ДНК, залишеними на борту, які Німеччина намагалася зіставити принаймні з одним українським солдатом.

Взяті разом, деталі показують, що човен плавав навколо кожного з місць, де пізніше сталися вибухи, — свідчення, що зміцнило віру слідчих в те, що "Андромеда" зіграла важливу роль в торішньому руйнуванні трубопроводу. Слідчі дійшли висновку, що однією з вибухових речовин, використаних в операції, був октоген - безбарвна речовина, добре підходить для руйнування підводної інфраструктури.

Німецькі слідчі кажуть, що вони також з'ясовують, чому яхта була орендована за допомогою туристичного агентства, що базується у Варшаві, яке, мабуть, є частиною мережі українських компаній-фронтменів, підозрюваних у зв'язках з українською розвідкою. І хоча нещодавні знахідки, здається, зміцнили думку слідчих про те, що українці організували змову, вони також вивчають, чи могла територія Польщі використовуватися для нападу. Їх розслідування також виявило, що білий фургон, помічений у німецькому порту камерами безпеки та очевидцями, мав польські номерні знаки та використовувався для постачання екіпажу, за словами людей, знайомих із розслідуванням.

Офіційні особи обох країн заявили, що уряд Польщі тримав у таємниці інформацію про розслідування переміщень і екіпажу "Андромеди" і дізнався про це з повідомлень ЗМІ — незвичайна ситуація для двох членів ЄС, які мають спільні правові інструменти для проведення транскордонних операцій. Після того, як стало відомо про човен, польська влада попросила у Німеччини додаткову інформацію. В середині травня — через п'ять місяців після того, як Берлін ідентифікував "Андромеду", - обидві сторони провели те, що представник Міністерства юстиції Польщі назвав робочою зустріччю.

Слідчі вперше виявили яхту за жовтневим наведенням західної розвідки. Інформація надійшла від людини в Україні, яка збирає розвіддані для невеликої європейської країни. З тих пір чиновники в цій європейській країні задаються питанням, чому більші держави з великими можливостями спостереження та персоналом в Україні не дізналися про змову самі або не попередили інших, якби вони це зробили.

Розслідування може посилити напруженість у НАТО, що ще більше загострить відносини між Польщею та Німеччиною. Польща, як і багато її сусідів, а також США, рішуче виступала проти будівництва газопроводу "Північний потік", який вони вважали метою російського лідера Володимира Путіна.

Прес-секретар генерального прокурора Німеччини, який веде розслідування, відмовилася коментувати, чи поширювалося розслідування на Польщу або до польської влади зверталися за допомогою. Інші офіційні особи Німеччини, знайомі з ходом розслідування, заявили, що у них немає доказів причетності уряду Польщі до змови.

Польські офіційні особи визнали, що досить довга берегова лінія країни на Балтійському морі, її кордон з Україною протяжністю 320 миль і значна кількість українців дають очевидні переваги для осіб, які організовують таку операцію. Але ці чиновники заявили, що уряд не відігравав жодної ролі в нападі на "Північний потік".

"Можу запевнити вас, що в цій історії не замішана жодна польська установа, і це не державна справа", — заявив високопоставлений співробітник Національної безпеки Польщі. "Я не можу виключити, що в цій справі замішана якась польська компанія або хтось ще".

Інший високопоставлений польський чиновник сказав, що власне більш обмежене розслідування Варшави ще не виявило підозрюваного.

"З політичної точки зору всі варіанти ще розглядаються", — додав чиновник. Польські офіційні особи ставлять під сумнів участь "Андромеди" в операції і продовжують стверджувати, що Росія могла організувати напад, щоб підставити Україну.

Серія потужних підводних вибухів 26 вересня розірвали три з чотирьох головних труб Nord Stream. Вибухи в Балтійському морі створили величезні бурхливі гейзери, які в кінцевому підсумку викинули в атмосферу більше парникових газів, ніж усі річні викиди Данії.

З тих пір слідчі з Німеччини, Швеції та Данії, а також інших західних союзників намагалися з'ясувати, хто стояв за нападом і як він був здійснений. На відміну від Польщі, Німеччина тісно співпрацювала з цими та іншими країнами при проведенні розслідування. Вони засекретили свої розслідування, а німецькі офіційні особи нагадали, що за законом їм може загрожувати тюремне ув'язнення за витік подробиць.

Цей звіт заснований на інтерв'ю з представниками Служби безпеки семи європейських країн та реконструкції подорожі яхти у вересні 2022 року. Серед останніх висновків німецького розслідування: одномачтовий шлюп, навантажений вибухівкою військового призначення, попрямував на південь в польські води з данського острова Крістіансо.

Інтерв'ю з тими, хто знайомий з подорожжю "Андромеди", показують, що диверсійна група закінчила половину своєї роботи, заклавши глибоководну вибухівку на" Північному потоці-1", найстарішому з підводних газопроводів, перш ніж вони направили свій крейсер "Баварія 50" на курс, протилежний їх маршруту, в бік Польщі.

Неясно, чи досягла яхта польських берегів або зустрілася з іншим судном в польських водах, кажуть люди, знайомі з ходом розслідування. Слідчі встановили, що судно "Андромеда", яке за кілька днів до цього було орендовано у німецької компанії, що базується недалеко від того місця, де проходять трубопроводи, попливло назад на північ, що, на думку слідчих, було спробою виконати своє завдання і встановити міни на "Північному потоці-2", який повинен був стати другим ключовим каналом експорту російського газу.

Зареєстроване в Польщі туристичне агентство Feeria Lwowa, що належить України, яке запропонувало орендувати човен в Німеччині, в попередні роки майже не діяло. Згідно із заявою компанії, Feeria Lwowa заявляла про відносно невеликий дохід або взагалі не отримувала його в попередні роки, і лише один працівник отримав близько 3,5 мільйонів доларів доходу в 2020 році, коли глобальна туристична індустрія була закрита через пандемію.

Репортер Wall Street Journal відвідав юридичну адресу компанії у занедбаній офісній будівлі у Варшаві. Нікого не було, ніякі вивіски не вказували на її існування, а український офісний працівник, який працював в іншому місці в будівлі, сказав, що ніколи не чув про цю компанію, яка не відповідала на електронні листи, або про будь-який подібний бізнесі в будівлі.

Раніше український уряд заперечував свою причетність до атак на "Північний потік". У середу президент Володимир Зеленський заявив, що нічого подібного Україна не робила і що він ніколи б не наказав.

"Я вважаю, що наші військові і наша розвідка цього не робили, і коли хтось стверджує протилежне, я хотів би, щоб вони надали нам докази", - сказав Зеленський газеті Bild в записаному інтерв'ю.

Перше чітке попередження про те, що українська атака на трубопроводи може бути неминучою, надійшло від розвідувальної служби однієї з європейських країн у червні 2022 року. Це агентство повідомило Центральному розвідувальному управлінню, що невелика група військовослужбовців Збройних сил України планувала диверсію на трубопроводі. ЦРУ передало це попередження Німеччині та іншим союзникам, але на початку вересня кілька урядів дійшли висновку, що загроза минула, за словами чиновників у кількох країнах, які були знайомі з повідомленням. Відразу після нападу ці чиновники націлилися на Київ.

У жовтні, після вибухів 26 вересня, невелика європейська країна, яка попередила ЦРУ, безпосередньо передала в Німеччину детальну інформацію, яка допомогла її слідчим ідентифікувати "Андромеду", повідомили офіційні особи, знайомі з обміном інформацією. Приблизно в той же час директора ЦРУ Вільяма Бернса на зустрічі з європейським союзником запитали, чи несе відповідальність Україна. "Сподіваюся, що ні", - сказав він, додавши, що наявні докази не вказують на Росію, за словами офіційного представника союзної країни, який в той час знаходився в кімнаті.

Німецька влада, яка обшукувала човен у січні, виявила сліди октогену. За словами одного європейського чиновника, відносно невелика кількість, необхідна для вибуху трубопроводів, легко помістилося б на "Андромеді".

Щоб розслідувати справу без безпосередньої допомоги Польщі чи України, німецьким слідчим довелося покладатися на відновлені електронні повідомлення, звіти західної розвідки та щасливі випадковості. Один вдалий поворот: пасажири повернули човен немитим, що дозволило слідчим виявити сліди вибухівки, ДНК та відбитки пальців.

Польські офіційні особи поставили під сумнів участь "Андромеди" в операції і припустили, що Росія могла організувати напад, щоб підставити Україну. Слідчі з'ясовують, чи належить хоча б частина цієї ДНК українському солдату, якого вони ідентифікували, грунтуючись на гіпотезі про те, що принаймні деякі із злочинців пов'язані з підрозділами українських Збройних сил.

Минулого місяця німецькі слідчі взяли зразок ДНК у сина солдата, який живе з колишньою дівчиною солдата як біженець у східнонімецькому місті Франкфурт-на-Одері. Вони сподіваються встановити, чи був батько хлопчика частиною групи. Слідчі обшукали квартиру жінки, щоб отримати докази, включаючи дані мобільного телефону, що ще більше допомогло Німеччині розширити розслідування за кордоном.

Підозрювані також спілкувалися за допомогою звичайних облікових записів Gmail, що полегшило слідчим отримувати свої електронні листи через юридичні запити. Прес-секретар прокуратури Німеччини заявила, що слідство працює над отриманням достатньої кількості доказів для видачі міжнародних ордерів на арешт.

"Демократії не в змозі нічого приховати, і повні результати розслідування — і правда про те, що сталося, — в кінцевому підсумку стануть відомі", — сказав німецький політик, проінформований про розслідування в країні. "Наші слідчі прискіпливі, і ми повинні дозволити їм виконувати свою роботу".

Ініцідент на російському газопроводі "Північний потік" - останні новини

У вересні 2022 року на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" сталися вибухи. При цьому британські спецслужби вважають, що інцидент організувала Москва.

У березні 2023 року видання New York Times звинуватило в підриві газопроводу якусь "проукраїнську групу". На що президент України Володимир Зеленський відповів, що такі заяви вигідні Кремлю.

13 березня в Росії заявив, що не вірять в причетність України до підриву газопроводу, тому що Київ не має підготовлених диверсантів і підрив газопроводу просто не вигідний.

22 травня ЗМІ повідомили, що до підриву "Північного потоку" можуть бути причетні якісь жителі Києва, що можливо мають зв'язки з ЗСУ.

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