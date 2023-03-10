Нещодавні повідомлення деяких ЗМІ про те, що атаку на газопроводі "Північний потік" здійснила "проукраїнська група", президент вважає вигідними Росії чи певним бізнес-групам, які страждають через санкції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підрив газопроводів "Північного потоку", заявивши, що "українці точно цього не робили",

"Що стосується Північного потоку, то ми не маємо до цього жодного відношення", - сказав Зеленський під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Києві.

На думку президента, такі матеріали у ЗМІ грають "на руку Росії" та з'являються, щоб уповільнити надання допомоги Україні.

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"Ми чітко розуміємо..., де це з'являлося, на яких медіамайданчиках, яких держав... і звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа... роблять такі кроки. Це неправильно, це грає тільки на руку Росії або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені у тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль. Але потрібно нам з вами усвідомлювати, з чим ми боремося. Ми боремося з ворогом, а ворог один - Росія. А ще ми боремося із тими людьми, які окрім грошей нічого для себе не бачать...", - зазначив Зеленський.

Зокрема, глава держави нагадав, що є треті держави, які дають РФ обходити санкції, хоча з іншого боку надають Україні певну допомогу та заявляють про підтримку українського суверенітету.

"А з іншого боку (такі країни - УНІАН) роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів, і у порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з РФ. Це стосується багатьох держав, навіть тих, які входять до ЄС чи є членами НАТО. Я б звертав на це увагу і аналізував би, для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили. І це найголовніше", - підкреслив він.

Підрив "Північного потоку" - що відомо

Наприкінці вересня 2022 року в нитках російського газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" різко впав тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Обидва газопроводи йдуть із Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

На момент вибуху вони не функціонували: прокачування газу "Північним потоком-1" було зупинене Росією із надуманих причин для газового шантажу Європи, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію.

Влада Швеції, Данії та Німеччини почала розслідувати інциденти на газопроводах. У Службі держбезпеки Швеції провели огляд газопроводів і підтвердили, що витік стався в результаті вибухів. На заході в підриві газопроводу запідозрили саму Росію.

7 березня 2023 року видання "The New York Times" повідомило, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі "Північний потік" здійснила "проукраїнська група", але не знайдено жодних доказів причетності уряду України до операції.

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