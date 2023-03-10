Президент України Володимир Зеленський прокоментував підрив газопроводів "Північного потоку", заявивши, що "українці точно цього не робили",
"Що стосується Північного потоку, то ми не маємо до цього жодного відношення", - сказав Зеленський під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Києві.
На думку президента, такі матеріали у ЗМІ грають "на руку Росії" та з'являються, щоб уповільнити надання допомоги Україні.
"Ми чітко розуміємо..., де це з'являлося, на яких медіамайданчиках, яких держав... і звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа... роблять такі кроки. Це неправильно, це грає тільки на руку Росії або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені у тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль. Але потрібно нам з вами усвідомлювати, з чим ми боремося. Ми боремося з ворогом, а ворог один - Росія. А ще ми боремося із тими людьми, які окрім грошей нічого для себе не бачать...", - зазначив Зеленський.
Зокрема, глава держави нагадав, що є треті держави, які дають РФ обходити санкції, хоча з іншого боку надають Україні певну допомогу та заявляють про підтримку українського суверенітету.
"А з іншого боку (такі країни - УНІАН) роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів, і у порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з РФ. Це стосується багатьох держав, навіть тих, які входять до ЄС чи є членами НАТО. Я б звертав на це увагу і аналізував би, для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили. І це найголовніше", - підкреслив він.
Підрив "Північного потоку" - що відомо
Наприкінці вересня 2022 року в нитках російського газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" різко впав тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Обидва газопроводи йдуть із Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.
На момент вибуху вони не функціонували: прокачування газу "Північним потоком-1" було зупинене Росією із надуманих причин для газового шантажу Європи, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію.
Влада Швеції, Данії та Німеччини почала розслідувати інциденти на газопроводах. У Службі держбезпеки Швеції провели огляд газопроводів і підтвердили, що витік стався в результаті вибухів. На заході в підриві газопроводу запідозрили саму Росію.
7 березня 2023 року видання "The New York Times" повідомило, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі "Північний потік" здійснила "проукраїнська група", але не знайдено жодних доказів причетності уряду України до операції.