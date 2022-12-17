Прокуратура має намір допитати коменданта Ярослава Шимчика.

Головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик розповів подробиці інциденту, що стався в приміщенні Головного управління Нацполіції Польщі в Варшаві. Причиною вибуху став протитанковий гранатомет, привезений з України.

Польське радіо RMF FM повідомляє, що Шимчику подарували два протитанкові гранатомети під час візиту в Україну. Його запевнили, що зброя не працює, а всередині одного з гранатометів і зовсім встановлений динамік. Другий тубус теж повинен був бути відстріляний та безпечний.

За словами коменданта, вибух прогримів, коли він поставив один з гранатометів у вертикальне положення. В результаті інциденту в підлозі залишилася діра, а також пошкоджена стеля.

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У Шимчика діагностували контузію. Медики вже виписали поліцейського з лікарні. Тепер комендант постане перед прокуратурою в якості свідка.

Вибух у поліції у Варшаві - що відомо

14 грудня у приміщенні Головного управління Нацполіції Польщі у Варшаві стався вибух. За даними польського МВС, здетонував один з подарунків, який отримав голова органу під час робочого візиту в Україну за два дні до інциденту.

Інцидент стався вранці о 07:50 в кімнаті поблизу кабінету головного коменданта польської поліції Ярослава Шимчика. В результаті вибуху Шимчик отримав незначні поранення. Його госпіталізували.

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