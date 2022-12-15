Польський прем'єр зазначив, що кілька країн запропонували виключити кількох російських олігархів із санкційного списку.

Польща і Литва блокують ухвалення дев'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки послаблення обмежень у сфері продовольчої безпеки відкриває лазівку та дає можливість для російських олігархів, які перебувають під санкціями, збільшити свої статки.

За словами міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса, Польща і Литва виступають проти пом'якшень санкцій для російських олігархів, які підтримують режим Путіна, пише Bloomberg.

"Ми не можемо погодитися з пропозицією пом'якшити обмежувальні заходи для тих олігархів, які підтримують режим Путіна та отримують від нього вигоду шляхом запровадження регулятивних змін і розморожування їхніх особистих економічних і фінансових активів", – сказав Ландсбергіс.

За його словами, Польща і Литва наполягають на тому, що останній варіант пакету санкцій сприятиме поповненню російського військового бюджету. Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не піддаватися заявам Росії про те, що санкції загострюють глобальну продовольчу кризу, і сказав, що метою блоку має бути "обмеження дій агресора, а не пом'якшення його наслідків".

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що продовольча безпека не має використовуватись як прикриття для послаблення санкцій проти Росії. За його словами, російські олігархи не повинні багатіти, поки українці гинуть під обстрілами.

"Російські олігархи, які перебувають під санкціями, не повинні отримати доступ до своїх заморожених коштів і продовжувати накопичувати багатство, тоді як мирні жителі України гинуть під російськими бомбами", – зазначив президент Литви.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також пояснив позицію своєї держави й наголосив, що Варшава виступає за посилення санкцій, а не їхнє послаблення.

"Польща виступає за прозорі та жорсткі санкції. Санкції, які є ефективними та зменшують фінансові можливості Росії. Російські лобісти часто активні в Брюсселі, і їхня мета зрозуміла - знайти шляхи обходу санкцій, зробити їх менш жорсткими, легшими", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що кілька країн запропонували виключити кількох російських олігархів із санкційного списку, включно з В'ячеславом Моше Кантором, який є одним із найближчих союзників Путіна і відповідає за економічні інтереси Росії. "Ми однозначно проти. Дешеві та низькопробні інсинуації про те, що Польща виступає за пом'якшення санкцій, не мають жодних підстав. Я хочу чітко дати зрозуміти, що Польща виступає за посилення санкцій", - наголосив Моравецький.

Дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Як повідомляв УНІАН, під час останнього цьогорічного саміту лідери ЄС не змогли домовитися про дев'ятий пакет санкцій проти Росії через суперечки з приводу обмежень щодо російських добрив. Країни наблизилися до угоди під час переговорів, але Польща та деякі інші країни мали заперечення стосовно проекту рішення.

Деякі держави вважають, що санкції проти російських олігархів, яким належать компанії-виробники добрив, створюють загрозу для продовольчої безпеки. Інші, зокрема, Польща та Балтійські країни, переконані, що пом'якшення обмежень щодо російських добрив підсанкційні олігархи використовуватимуть для ухилення від санкцій.

Про роботу над запровадженням дев'ятого пакету санкцій проти Росії голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила 24 листопада. За її словами, планувалося запровадження санкцій щодо 200 фізичних і юридичних осіб, що мають відношення до ракетних ударів по українських містах, викрадення і депортації дітей, крадіжці продукції з України та інших злочинів.

12 грудня стало відомо, що голови зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського Союзу не змогли остаточно схвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ. Сьогодні, 15 грудня, санкційний пакет обговорювали на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі.

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