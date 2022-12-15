За даними ЗМІ, вибухонебезпечний предмет комендант привіз два дні тому.

В середу, 14 грудня, у приміщенні Головного управління нацполіції Польщі у Варшаві стався вибух.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, здетонував один з подарунків, який отримав голова органу під час робочого візиту в Україну двома днями раніше.

Інцидент стався вранці о 07:50 у кімнаті поблизу кабінета головного коменданта польської поліції Ярослава Шимчика.

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"Один з подарунків, отриманих командувачем під час його робочого візиту в Україну 11−12 грудня де він зустрічався з керівниками української поліції та служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув. Подарунок був зроблений від одного з керівників українських служб", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху Шимчик дістав незначні поранення. Його ушпиталили. Польща звернулася до України з проханням надати пояснення. Деталей про те, який саме "подарунок" здетонував, не повідомляють.

Втім, польська Gazeta Wyborcza з посиланням на власні інформовані джерела повідомляє, що вибухнув гранатомет, із яким "бавилися офіцери".

Дивні вибухи та посилки в європейських установах

30 листопада в посольстві України в Іспанії в руках коменданта вибухнув конверт, в результаті його госпіталізували з незначними пораненнями. Решта співробітників установи не постраждали.

Пізніше подібний пакет отримала у Сарагосі компанія-виробник реактивних систем залпового вогню C-90, які Іспанія відправляє Україні.

1 грудня в трьох українських дипустановах отримали листи, просочені червоною рідиною. А 2 грудня до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії отримали закривавлені пакети з очима тварин. Зазначається, що схожі посилки прийшли в генеральні консульства в Неаполі і Кракові, а також в консульство в Брно.

5 грудня поліція Іспанії вилучила ще три криваві конверти з очима тварин, призначені для дипломатично установ України.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ворогів України розслабитися і не витрачати час на відправку пакетів з вибухівкою і закривавлених конвертів з очима тварин в українські посольства і консульства, тому що це українців не злякає.

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