Координатором атаки назвали 48-річного українського полковника.

Західні ЗМІ знайшли "координатора" атаки на російські "Північні потоки", з підривом яких преса раніше пов'язувала ім'я Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

The Washington Post, посилаючись на анонімні джерела, стверджує, що до інциденту причетний 48-річний український полковник Романа Червінський. Відзначається, що він грав центральну роль в атаках по нитках газопроводу, отримувавши накази від чиновників, які доповідали генералу Залужному.

"Роль цього офіцера є найбільш прямим на сьогоднішній день доказом причетності керівництва Збройних сил і служб безпеки України до скандального акту саботажу, який породив численні кримінальні розслідування і який офіційні особи США і заходу назвали небезпечною атакою на енергетичну інфраструктуру Європи", - йдеться в статті.

48-річний Червінський, який служив у ССО України, взяв у команду для "диверсії" проти "Північний потоків" 6 осіб. Вони орендували вітрильник під фейковими іменами і, за допомогою глибоководолазного обладнання, встановили вибухівки на газопроводах, вказує ЗМІ.

Червінський свою причетність до атаки заперечував. Про свою невинність він повідомляв через адвоката в письмовій заяві газетам The Washington Post і Der Spiegel.

"Всі припущення про мою причетність до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без будь-яких підстав", - вказував він.

В українському уряді чутки про можливу причетність Червінського до спецоперації також заперечували, пише WP.

У червні 2022 року голландська розвідка MIVD повідомляла, що Київ планує атакувати нитки "СП", після чого ЦРУ через третіх осіб зв'язалася із Залужним, передавши повідомлення, що США виступають проти такої спецоперації. Залужний в рамках переговорів з Марком Міллі (вересень 2022 року) також говорив, що не пов'язаний з атакою: "Він запитав мене: "Ви маєте до цього якесь відношення? "Я сказав - "Ні". Багато операцій заплановано, багато триває, але тут ми абсолютно ні до чого".

Підрив трубопроводів призвів до загострення дипломатичних відносин між Києвом і офіційними особами США, наголошується в статті.

Червінський перебуває у київському СІЗО за звинуваченням у перевищенні повноважень, пов'язаних зі змовою, влаштованою з метою схилити російського льотчика до "зради" та переходу на бік України у липні 2022 року. Влада стверджує, що Червінський, заарештований у квітні, діяв без дозволу, і що під час операції були передані координати українського аеродрому, що призвело до ракетного обстрілу з боку Росії, внаслідок чого загинув військовослужбовець та ще 17 осіб отримали поранення.

Роль Червінського у підриві "Північних потоків" суперечить публічним заявам президента Зеленського про непричетність України до підривів газопроводів та ілюструє складну динаміку та внутрішнє суперництво київського уряду воєнного часу, в якому розвідка та військовий істеблішмент часто перебувають у суперечності з політичним керівництвом.

Україна заявила, що Залужний не причетний до вибуху

Російські "Північні потоки" підірвали у вересні 2022 року: "винного" у вибухах не знайшли. У травні 2023 року німецькі журналісти в рамках спільного розслідування медіакомпаній NDR і WDR, а також газети Süddeutsche Zeitung, заявили, що до підриву "Північних потоків" може бути причетний Київ і Валерій Залужний.

У серпні 2023 року тодішній глава Міноборони України Олексій Резніков заявив ЗМІ, що можлива причетність Залужного до диверсії - "маячня".

Він акцентував, що Залужний, відповідно до своєї посади, не може очолювати будь-які операції за межами України.

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