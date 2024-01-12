В уряді відреагували на інформацію про те, що польські чиновники не співпрацюють зі слідством.

Польща співпрацює з союзниками у розслідуванні актів саботажу на газопроводах "Північний потік". Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр, відповідальний за польські спецслужби, Томаш Семоняк.

Він спростував повідомлення, що Варшава перешкоджає розслідуванню. За словами міністра, польські прокурори надають інформацію європейським слідчим і можуть виділити більше ресурсів на розслідування, якщо їх попросять.

"У зв'язку з цією справою відбулися зустрічі німецьких і польських прокурорів, і в жодному випадку не було жодних сигналів про незадоволення тих, хто займався цими справами. З того, що мені вдалося з'ясувати, не було жодної ситуації, в якій була б відсутня співпраця або допущена будь-яка навмисна помилка з чийогось боку", – підкреслив Семоняк.

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Підрив газопроводів "Північного потоку"

Дві гілки газопроводу "Північний потік", що з'єднують Росію з Німеччиною по дну Балтійського моря, були підірвані у вересні 2022 року.

В жовтні 2023 року у Польщі заявили, що до підриву газопроводів "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2" причетна Російська Федерація. У Німеччині скептично ставляться до цієї інформації.

Західні ЗМІ також писали про український слід у диверсії. За даними The Washington Post, до інциденту причетний 48-річний український полковник Роман Червінський. Зазначається, що він грав центральну роль в атаках по нитках газопроводу, отримувавши накази від чиновників, які доповідали Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

На початку січня 2024 року газета The Wall Street Journal, посилаючись на європейських слідчих, повідомила, що польські чиновники не співпрацюють з розслідуванням підриву газопроводу і не розкривають потенційно важливі докази.

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