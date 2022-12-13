Він не сказав, хто причетний до цих займань.

Наразі все більша кількість країн "відкривають обличчя" та стають поряд з Україною у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, мова йде про країни, які більше спостерігали за ходом війни в Україні. Він відзначив, що це наближає перемогу України.

Данілов розповів, що були керманичі, які декілька разів пропонували Україні перемовини з Російською Федерацією на умовах РФ.

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"Я можу сказати, дякуючи нашому президенту, ми це відмітали від слова зовсім. І ми усвідомлюємо ситуацію, яка на сьогодні є", - сказав він.

Також секретар РНБО прокоментував системні "самозаймання" на території Російської Федерації.

"І те, що у них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, – я не можу сказати, хто до цього причетний - але, повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні", - запевнив Данілов.

Вибухи та пожежі у Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 грудня під Рязанню та в Енгельсі пролунали вибухи. Росія звинуватила Україну в атаці за допомогою дронів.

6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Місцева влада повідомила про загоряння нафтонакопичувача.

13 грудня спалахнула пожежа на території російського заводу "Зірка" у Санкт-Петербурзі, де виробляють двигуни для ВМФ РФ, генератори та електропідстанції.

Крім того, за даними російських ЗМІ, за останні 9 місяців у Росії згоріли 9 торгових центрів. 9 грудня горів великий торговельний комплекс "Мегахімки" біля межі Москви й області, а 12 грудня у підмосковній Балашисі загорівся торговельний центр "Стройпарк".

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