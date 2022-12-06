Місцева влада заявила, що усі "спецслужби" працюють на місці.

У Росії продовжуються загадкові атаки на аеродроми з літаками, які бомблять мирні міста України. В ніч на 6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Пожежу ліквідовують.

"Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", - заявив Старовойт.

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Тим часом очевидці повідомляють, що атака безпілотника спровокувала масштабне займання. Вогонь з аеродрому бачать жителі кількох районів міста.

Вибухи на російських аеродромах: що відомо

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У ЗСУ вже заявили, що ще "нічого не починали".

"Сталися "хлопки", які все частіше на території Росії відбуваються. Як би ворог не хотів - ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал", - сказав спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

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