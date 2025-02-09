США готові взяти активну участь у врегулюванні конфлікту, але далі все залежатиме від Європи, кажуть у Білому домі.

США готові активно діяти для закінчення війни в Україні, однак повоєнні гарантії безпеки для Києва має взяти на себе Європа. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю каналу NBC.

За його словами, наступного тижня американська делегація на чолі із віце-президентом Джей Ді Венсом прибуде до Європи, аби обговорити шляхи закінчення війни. Сам Дональд Трамп теж готовий діяти, запевнив Волц.

"[Трамп] говорив, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий запроваджувати мита і санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом [Китаю] Сі, з прем'єр-міністром [Індії] Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів", – повідомив Волц.

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За його словами, Трамп готовий обговорити ці питання наступного тижня, в тому числі питання збереження американської допомоги Україні.

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх копалин, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів", - заявив Волц.

Разом з тим радник американського президента наголосив, що повоєнні гарантії безпеки для України повинна взяти на себе Європа.

"Європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", – наголосив він.

Трамп обіцяє покласти край війні

Як писав УНІАН, Дональд Трамп розповів, що вже мав телефонну розмову з із Володимиром Путіним про війну в Україні. Але він не розкрив жодних подробиць, а лише запевнив, що диктатору "не все одно" на вбивства на полі бою. При цьому Трамп заявив, що має конкретний план припинення війни і сподівається втілити його максимально швидко.

Однак разом з тим журналісти звернули увагу, що за неповні три тижні перебування при владі Дональд Трамп зробив три великі подарунки Володимиру Путіну. Зокрема запровадив санкції проти Міжнародного суду, який оголосив російського диктатора у розшук.

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