Білий дім погрожує санкціями за торгівлю з Росією, але найбільший тиск може отримати Індія, яка стала ключовим покупцем російської нафти.

Після місяців уникання жорстких заходів проти Кремля, президент США Дональд Трамп готується вперше застосувати економічний тиск на Росію через її війну проти України. Втім, основне навантаження може лягти не на Москву, а на Індію, пише The Telegraph.

До п’ятниці Трамп має представити конкретні заходи, спрямовані на те, щоб змусити Володимира Путіна розглянути припинення вогню. Одним із варіантів є введення 100-відсоткових тарифів на країни, що купують російську нафту.

Індія в центрі тиску

Минулого тижня Білий дім вже підвищив тарифи на індійські товари до 25% і пригрозив санкціями за закупівлю нафти у Росії. Роль Індії у фінансуванні російської воєнної машини очевидна: до 2022 року вона імпортувала лише 0,2% російської нафти, а нині — 45% (близько 2 млн барелів на добу). Це принесло Кремлю понад 50 млрд доларів доходу лише за минулий рік.

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Незважаючи на це, Китай імпортує ще більше — 47% російської нафти. Проте Трамп утримується від жорстких кроків щодо Пекіна на тлі спроб стабілізувати американо-китайські відносини.

Аналітики, зокрема Тімоті Еш із Chatham House, наголошують, що повні тарифи на російську нафту можуть різко скоротити доходи Кремля, спровокувати банківські паніки та девальвацію рубля. Водночас це також може викликати зростання цін на нафту і глобальні економічні потрясіння.

Попри рішучість Трампа, Чарльз Капчан з Ради з міжнародних відносин попереджає: лише санкцій може бути недостатньо. Щоб зупинити Путіна, США мають не лише тиснути економічно, а й підтримувати Україну зброєю та зміцнювати її оборонну промисловість.

"Я не думаю, що ми можемо задушити російську економіку санкціями. Україні потрібна спроможність зупинити Путіна на полі бою", — заявив Капчан.

Трамп, у свою чергу, заявляє: "Якщо енергетика впаде на $10 за барель — у Путіна не залишиться вибору. Його економіка на межі краху".

Санкції проти Росії

Сьогодні спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів російський уповноважений з інвестицій Кирило Дмитрієв. Це сталося після заяв Кремля про те, що вони не виключають зустрічі Віткоффа з диктатором Володимиром Путіним.

Сам Трамп заявив, що прийме рішення щодо санкцій проти Росії після візиту Віткоффа. Завтра американський лідер виступить із заявою.

За даними FT, якщо до 8 серпня Російська Федерація не погодиться припинити вогонь в Україні, Сполучені Штати Америки можуть запровадити додаткові санкції проти її тіньового флоту.

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