Трамп зробить заяву після візиту Віткоффа до Москви

Американські ЗМІ отримали розклад президента на завтра, де заплановано цей виступ.

У четвер, 7 серпня, президент США Дональд Трамп виступить із заявою з Овального кабінету Білого дому. Про це йдеться у розкладі американського лідера, який Білий дім відправив ЗМІ.

"Білий дім оголосив, що президент Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30 (23:30 за Києвом)", - повідомила журнлістка та кореспондент Білого дому Ріна Бхардвадж у соціальній мережі X.

Деталі теми промови американського президента наразі не розголошуються, проте очікується, що звернення матиме важливе значення.

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Що передувало

Нагадаємо, що заява Трампа може стосуватися України та Росії. Сьогодні його спецпредставник Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів російський уповноважений з інвестицій Кирило Дмитрієв. Це сталося після заяв Кремля про те, що вони не виключають зустрічі Віткоффа з диктатором Володимиром Путіним.

Напередодні цього візиту Трамп підкреслив, що найбільше Америка працює над припиненням війни в Україні, оскільки "решту воєн" йому вдалося зупинити "протягом декількох днів":

"У нас відбудуться зустрічі з Росією. Подивимося, що буде... США пізніше вирішать, чи вводити масштабні мита щодо РФ та її торговельних партнерів, кроки залежатимуть від завтрашніх переговорів у Москві", - сказав Трамп.

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