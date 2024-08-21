Угорщина мала надати пояснення до 19 серпня.

Угорщина досі не надала ЄС пояснення щодо свого рішення щодо спрощення візового режиму для громадян Росії та Білорусі, при тому що встановлені для відповіді Будапешта терміни минули у понеділок, 19 серпня, пише Euractiv.

Повідомляється, що комісар із внутрішніх справ Ільва Йоганссон на початку серпня надіслала листа своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням надати пояснення з приводу змін, внесених до імміграційної схеми країни.

Хоча видача довгострокових віз і посвідок на проживання є справою кожної окремої держави-члена, Йоганнссон наголосила, що "такі схеми мають бути ретельно збалансовані, щоб не наражати на ризик цілісність нашої спільної зони без внутрішнього прикордонного контролю та належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки".

Відео дня

Йоганссон попросила Будапешт відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня". Однак, як повідомив Euractiv представник Європейської комісії, станом на другу половину дня понеділка відповідь ще не надійшла.

Надання дозволу Угорщиною росіянам в'їжджати до ЄС без перевірок

Наприкінці липня Угорщина дозволила росіянам і білорусам в'їжджати до Європейського Союзу без перевірок безпеки. При цьому в ЄС були незадоволені цим рішенням, адже серед іноземців, які прибули на територію Європейського Союзу, можуть бути російські шпигуни та терористи.

Зокрема, литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс заявив, що дії Угорщини, яка відновила видачу віз громадянам РФ і Білорусі, є ляпасом Європейському Союзу, на який Брюссель має відповісти.

Вас також можуть зацікавити новини: