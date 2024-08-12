За словами Петраса Ауштрявічюса, країни ЄС можуть не визнавати угорські візи.

Дії Угорщини, яка поновила видачу віз громадянам РФ та Білорусі, є ляпасом Європейському Союзу, на який Брюссель повинен відповісти. Про це в коментарі LIGA.net заявив один із ініціаторів листа до Єврокомісії, литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс.

Він разом з іншими парламентаріями від країн-членів 67 у листі до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн просить обмежити участь Угорщини в Шенгенській угоді. На їхню думку, члени Шенгенської зони мають відповідати набору встановлених правил, зокрема – щодо контролю на кордоні та видачі віз.

"Видача віз – основний критерій. Ця процедура має відповідати політиці ЄС. Зокрема, санкціям, накладеним на треті країни", – вважає Ауштрявічюс. Відео дня

На його думку, оцінка невідповідності Угорщини починається з висновків Єврокомісії та рішення Ради ЄС. При цьому для ухвадення відповідногорішення має бути одноголосна позиція Ради Європи, і це - "головна перешкода".

"Рішення Угорщини – ляпас ЄС. Воно зустріло гучну опозицію євродепутатів", – каже Ауштрявічюс.

У листі депутати, зокрема, скаржаться, що за угорськими візами до Євросоюзу можуть їздити російські шпигуни і диверсанти, а це загрожує безпеці жителів ЄС. Як результат, на кордонах з Угорщиною можуть з’явитися прикордонні перевірки, а інші країни можуть не визнавати візи, видані росіянам.

Спрощення видачі віз для громадян РФ та Білорусі

Нагадаємо, наприкінці липня Угорщина дозволила росіянам в'їжджати в ЄС без перевірок. Відтепер росіяни можуть безперешкодно в'їжджати в ЄС через Угорщину без жодних перевірок і переїжджати в інші країни Євросоюзу.

Згодом речниця з питань міграції і внутрішньої безпеки ЄС Аніта Гіппер заявила, що Європейська комісія з'ясує, чи не порушує Угорщина правила Євросоюзу під час спрощення в’їзду для росіян та білорусів.

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