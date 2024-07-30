У Євросоюзі незадоволені цим рішенням.

Угорщина знову викликала невдоволення Європейського Союзу, дозволивши громадянам Росії та Білорусі в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки.

Як пише німецьке видання RND, угорський прем'єр Віктор Орбан стає загрозою для безпеки, адже серед іноземців, які прибули на територію Європейського Союзу, можуть бути російські шпигуни і терористи.

"Ось уже кілька днів росіяни можуть безперешкодно в'їжджати в ЄС через Угорщину без жодних перевірок і переїжджати в інші країни Євросоюзу. Це стало можливим завдяки реєстрації в Угорщині як заробітчан, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців із Росії та Білорусі в липні", - зазначають журналісти. Відео дня

Експерт із зовнішньої політики ЄС, депутат Європарламенту Сергій Лагодинський вважає неправильним дозволяти в'їзд без перевірки безпеки в умовах, коли уряд РФ намагається послабити Європу за допомогою гібридних атак.

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