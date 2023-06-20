Екс-президент США похвалився "міцними відносинами" з російським диктатором.

Колишній президент США Дональд Трамп стверджує, що під час президентства відмовляв російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну.

Екс-лідер американців стверджує, що у нього були "дуже міцні відносини" з Путіним, пише Fox News. "З Путіним у мене дуже хороші відносини. Я маю на увазі, що я давно з ним не розмовляв, але у мене були дуже міцні стосунки", - заявив Трамп.

Колишній президент Штатів упевнений, що глава РФ не здійснив би повномасштабне вторгнення, якби він залишався американським лідером. "Він би не зробив цього, якби це був я (на президентській посаді в США - Ред.). Він зробив це після того, як я пішов", - заявив співрозмовник.

За словами Трампа, він думав, що очільник РФ може вдертися в Україну. "Слухай, я розмовляв з ним. Я сказав, що якщо ви це зробите, вам доведеться заплатити пекло. Це буде катастрофа. Не роби цього", - поділився екс-лідер Штатів.

Що Дональд Трамп говорив про війну в Україні - важливі новини

Варто зазначити, що у листопаді 2024 року в США заплановані чергові президентські вибори, і Дональд Трамп має намір знову брати участь у президентських перегонах.

Трамп активно використовує тему війни Росії проти України у рамках своєї передвиборчої кампанії. Зокрема, він уже стверджував, що може завершити кровопролиття за добу.

Український лідер Володимир Зеленський різко відповів на таке твердження. "Президент Байден (Джо Байден - Ред.) - він президент під час повномасштабної війни, і він допоміг нам більше, ніж президент Трамп", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: