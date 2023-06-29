Ян Ващиковський зазначив, що у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з РФ, аніж Україною.

Україна за 3-4 місяці має продемонструвати значні успіхи на фронті. В іншому випадку Європа наполягатиме на замороженні конфлікту та початку перемовин з Російскою Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, таку думку висловив польський євродепутат, представник у Парламентському комітеті асоціації Україна – ЄС Вітольд Ян Ващиковський.

"Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа розпочне підштовхувати вас до замороження конфлікту та старту перемовин із Росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка", - сказав він.

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За словами Ващиковського, у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією, аніж Україною.

"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта", - сказав євродепутат.

Ситуація на фронті станом на 29 червня - головні новини

Сили оборони України минулої доби відбили наступи російських загарбників на п'яти напрямках. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2023 року орієнтовно склали близько 227 780 особового складу.

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