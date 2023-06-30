Вашингтон виділив вже понад 40 мільярдів доларів на військову допомогу.

Вашингтон підтримуватиме Україну до тих пір, поки Російська Федерація не виведе свої війська. Разом із США у звільненні українських територій допомагають ще 50 країн.

"Росія може припинити цю війну в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши атаки на міста і народ України. Поки Росія цього не зробить, США, наші союзники і партнери будуть залишатися єдиними з Україною і так довго, скільки буде потрібно", - заявила перший заступник помічника міністра оборони США Тресса Штеффен Гюєнов в ході конференції головування ОБСЄ з питань безпеки.

За її словами, Україні разом із США допомагають ще 50 країн, зокрема, Вашингтон виділив вже понад 40 мільярдів доларів на військову допомогу, активізували фінансову та гуманітарну допомогу українцям. При цьому представниця Міноборони США вказала, що вторгнення Росії в Україну стало найбільшою з часів Другої світової війни кризою безпеки.

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"Москва продемонструвала неповагу до своїх міжнародних правових зобов'язань і зобов'язань в рамках ОБСЄ. Дії Росії є порушенням Гельсінського Заключного акту і принципів, на яких була заснована наша організація, а також Статуту ООН і всього заснованого на правилах порядку", - підкреслила Гюєнова.

Крім того, вона запевнила, що союзники Києва збережуть свою єдність і не відмовляться від підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Допомога Україні від західних партнерів - останні новини

22 червня Україна отримала від ЄС п'ятий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. Країни Євросоюзу з 24 лютого 2022 року надали Києву різну допомогу на 72 мільярди євро.

Найбільшою стала економічна допомога в розмірі 37,8 мільярда євро. При цьому ще 17 мільярдів - допомога українським біженцям у країнах ЄС, 15,3 мільярда – військова допомога і майже 2 мільярди – гуманітарна.

29 червня в Міністерстві фінансів повідомили, що через цільовий фонд багатьох донорів Світового банку Україна отримала 1,2 мільярда доларів від США і 15 мільйонів доларів від Фінляндії.

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