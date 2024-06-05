США вже подолали свій страх перед ударами по території РФ американською зброєю. Але це далеко не всі табу, які ще є у Вашингтона.

США надали Києву дозвіл бити американською зброєю по території РФ, але відправляти своїх військових інструкторів в Україну не планують. Про це заявив журналістам радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише The Guardian.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальну місію в Україні", – сказав він.

За словами Саллівана, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і зараз США працюють над цим питанням.

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"І вони потребують безперервного потоку озброєнь, які ми будемо їм постачати", – запевнив він.

Перспектива появи західних інструкторів в Україні

Як писав УНІАН, нещодавно в Україну прибув перший іноземний інструктор – грецький льотчик, який допомагатиме українцям із правильною тактикою застосування літаків F-16. Про його прибуття писали грецькі ЗМІ, але офіційного підтвердження не було.

Також ми розповідали, що Франція планує зібрати коаліцію країн Європи, які готові відправити військових інструкторів до України, адже західні союзники шукають способи прискорити зусилля Києва з набору військ перед новим наступом РФ. Але і ця інформація є неофіційною.

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