Грецькі ЗМІ наголошують, що їхні пілоти мають великий досвід використання цих літаків у бойових ситуаціях, чому посприяли напружені відносини з Туреччиною.

В Україну вже прибув перший іноземний інструктор з оперативного використання винищувачів F-16, які незабаром мають передати країни-партнери. Це перший офіцер льотного складу Військово-повітряних сил Греції, пише грецьке видання Defence-Point.

"Експлуатуючи винищувачі F-16 протягом майже чотирьох десятиліть і завдяки безперервній турецькій агресії, ВПС [Греції] накопичили величезний досвід і знання в оперативному використанні винищувача в місіях "повітря-повітря", особливо в ближньому повітряному бою", – повідомляє грецьке видання.

Журналісти припускають, що прибуття грецького льотчика в столицю України є частиною ініціативи "Навчальна коаліція F-16" – міжнародної коаліції, створеної 13 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі для підготовки українських пілотів і технічного персоналу для роботи на цьому типі винищувачів. Спочатку до коаліції увійшли 11 країн-членів НАТО – Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Нідерланди.

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Україна отримає літаки F-16: останні новини

Як писав УНІАН, незабаром Україна має отримати перші винищувачі західного зразка, але точні строки поставки залишаються під питанням. Ймовірно, перші F-16 надійдуть від Данії. Це відбудеться "у найближчі місяці".

На думку аналітиків, винищувачі надходитимуть в Україну малими партіями протягом кількох років.

Показово, що навчені фахівці з обслуговування F-16 вже почали повертатися в Україну. Це підтвердили офіційно в Повітряних силах ЗСУ.

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