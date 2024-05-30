Крім Франції, є країни, які теж хочуть доєднатися до навчання українських військових.

Франція планує зібрати коаліцію країн Європи, які готові відправити військових інструкторів до України, адже західні союзники шукають способи прискорити зусилля Києва з набору військ перед новим наступом РФ, пише Financial Times.

Видання, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, зазначило, що з початку повномасштабної війни РФ у 2022 році понад 100 тисяч українських військових пройшли навчання за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Водночас українські посадовці зауважують, що було б ефективніше відправити західних військових для навчання на територію України, адже Росія посилила свої повітряні атаки та здобула певні територіальні успіхи на півночі та сході України за останній час. Дехто із західних партнерів вже провів обмежену підготовку в Україні, зазначають у FT.

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Журналісти очікують, що президент Франції Еммануель Макрон розголосить план країни надіслати військових інструкторів вже наступного четверга під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії.

"Пропозиція Макрона передбачає, що французькі солдати тренуватимуть український персонал для виконання таких завдань, як розмінування або ремонт і обслуговування військової техніки. Це може призвести до залучення десятків або сотень військових", - пояснюють у матеріалі.

Також видання нагадало, що Макрон оголосив про свої наміри ще в кінці лютого, що викликало негативну реакцію з боку Німеччини та інших країн НАТО.

"[Париж] вже деякий час працює з українцями над цим питанням. Переважає думка, що технічно це має сенс... Але це не буде ініціативою НАТО", - зауважило джерело видання, яке знайоме з підготовкою.

У FT додали, що Франція вже провела перемовини з кількома країнами, зокрема з Естонією та Литвою, які публічно заявили про свою готовність взяти участь у тренуванні.

Водночас в Офісі президента України відмовилися від коментарів, проте міністерство оборони Франції повідомило, що наразі працює зі своїми українськими колегами, щоб "зрозуміти їхні точні потреби".

Відправлення військових інструкторів в Україну - останні новини

Як писав УНІАН, Франція планує вже найближчим часом відправити своїх інструкторів в Україну. Зазначається, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Своєю чергою голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун заявив, що Америка наразі не має планів повертати своїх інструкторів для навчання українських військових.

"Зрештою, як цей конфлікт завершиться і ми будемо у кращих умовах, тоді я припускаю, ми отримаємо можливість повернути інструкторів. Але, наразі немає планів повернути інструкторів США до України", - зауважив він.

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