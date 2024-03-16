При цьому там наголошують, що поки армію не надсилають і обговорювати це не збираються.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Захід не повинен повністю відкидати ідею надсилання військ в Україну, якщо ситуація погіршиться.

"Важливо, щоб ми не відкидали все на довгострокову перспективу, тому що ніколи не знаєш, наскільки серйозною може стати ситуація. Проте позиція Фінляндії чітка: ми не надсилаємо війська на даний момент і не хочемо це обговорювати", - заявила вона у коментарі National Security Daily - інформаційному бюлетеню Politico, який присвячений питанням оборони.

Зауваження Вальтонен прозвучало через день після того, як президент Франції Еммануель Макрон відмовився виключати можливість відправки військ в Україну, що викликало розбіжності з лідерами США та Європи.

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Водночас, як пояснює видання, слова очільниці МЗС Фінляндії більше стосувалось довгострокового, гіпотетичного вибору. Але її міркування демонструють, що через затягування війни в Україні, європейські країни, які можуть зіткнутися з небезпекою з боку РФ, готові розглянути цей варіант більш серйозно.

Двоє неназваних колишніх послів США в НАТО сказали, погоджуються з ідеєю, що Штати та інші країни повинні бути відкритими для відправки військ. На їхню думку, це покаже президенту РФ Володимиру Путіну, що Захід повністю підтримує Україну.

Відправка військ в Україну

Хоча Макрон заявив, що не треба виключати можливість відправки військ, в США, Великій Британії, Австрії, Німеччині та Чехії сказали, що не готові піти на це.

The Times писав, що слова французького президента підірвали солідарність країн-членів НАТО. При цьому країни Балтії не такі категоричні, а в Нідерландах сказали, що "всі варіанти мають залишатись відкритими".

Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що французам не доведеться воювати в Україні, поки наша армія стоїть проти окупантів.

У Італії нещодавно заявили, що розгортання військ Північноатлантичного Альянсу на території України може призвести до Третьої світової війни.

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