Він сказав, що обговорить ідею Макрона про можливу відправку військ в Україні під час особистої зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що французькій армії не доведеться воювати проти Росії, поки їй протистоять українські війська.

В ефірі телеканалу BFMTV він сказав, що хоче обговорити заяви Еммануеля Макрона про відправку військ в Україну під час його візиту до Києва, однак розуміє їх. "Те, що він сказав, що ми не можемо "нічого виключати", я думаю, насамперед, що це стосується Володимира Путіна: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території", - додав Зеленський.

Ситуація зміниться у разі нападу росіян на країну Північноатлантичного Альянсу. Україна не є членом НАТО, тому він запевнив французів, що їхні діти не будуть гинути на цій війні. Водночас Зеленський не виключає можливості знаходження в Україні технічного персоналу, який обслуговує танки "Leopard" та гармати "Ceasar".

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"Я думаю, що він (Макрон - УНІАН) зрозумів, що Володимир Путін його обдурив, я думаю, що він йому більше не довіряє", - додав Зеленський, коментуючи більш жорстку риторику президента Франції.

Що відомо про відправку військ НАТО в Україну:

Наприкінці лютого Макрон заявив, що європейські лідери обговорюють ймовірність відправки своїх військ в Україну у майбутньому.

Країни-партнери, серед яких США, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина, категорично відмовилися це розглядати. Водночас у Литві, Естонії та Нідерландах вважають, що такий перебіг подій можна обговорити.

Заява Макрона викликала серйозні обговорення у Європі. В Канаді кажуть, що готові відправити своїх бійців в Україну, але лише для навчання Збройних сил України.

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