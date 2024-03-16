Очільник МЗС сподівається, що цього не станеться.

Розгортання військ Північноатлантичного Альянсу на території України може призвести до Третьої світової війни, Італія цього не зробить.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не можна виключати відправку західних військових в Україну в майбутньому.

"Я не думаю, що НАТО має входити в Україну. Я сподіваюся, що цього не станеться. Вступити у війну з Росією означає ризикувати Третьою світовою війною", - цитує його ANSA.

Дискусії щодо відправки військ в Україну: що відомо

Після слів французького президента про те, що відправку військ країн-партнерів в Україну не слід виключати, в США, Великій Британій, Австрії, Німеччині та Чехії сказали, що не готові піти на це.

The Times писав, що слова Макрона підірвали солідарність країн-членів НАТО. Водночас країни Балтії не були такими категоричними, а в Нідерландах сказали, що "всі варіанти мають залишатись відкритими".

Тим часом президент Володимир Зеленський сказав, що французьким солдатам не доведеться воювати в Україні, поки наша армія стоїть проти окупантів.

Майор ЗСУ Максим Жорін назвав відправку іноземних військових в Україну малореальною, однак він вважає, що українські воїни могли б передати під їхній контроль кордон з Білоруссю.

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