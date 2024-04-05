Окрім військових інструкторів в Україну можуть прибути фахівці сектору безпеки іншого профілю.

Західні військові інструктори можуть приїхати в Україну для навчання українських військових за умов належного протиповітряного захисту. Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на спільній прес-конференції з українським колегою Денисом Шмигалем.

За словами Шимоніте, зараз литовські інструктори навчають українських військових на території самої Литви та інших країн-партнерів.

"Чи можна було б їх навчати в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна керувати цими ризиками", – сказала прем’єр.

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Шимоніте зауважила, що окрім військових інструкторів в Україну також можуть направити фахівців з кібербезпеки, розмінування та охорони кордону.

Вона також висловила думку, що заяву президента Франції Еммануеля Макрона про відправку західних військ в Україну багато хто сприйняв помилково – що він нібито пропонував долучити західні армії до бойових дій.

"Є різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що президент Макрон сказав, і що є ключовим, це те, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії, коли з іншого боку ми маємо людину, яка не має червоних ліній і яка має ядерну загрозу і розмахує нею через день", – сказала очільниця литовського уряду.

Дискусія про відправку західних військ в Україну: останні новини

Як писав УНІАН, практично усі європейські лідери публічно заперечують можливість відправки своїх військ в Україну. Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив, що альянс не має планів направляти війська в Україну.

Однак, за даними Financial Times, все більше східноєвропейських країн НАТО підтримують ідею Макрона про введення військ в Україну. Зокрема на такі слова французького президента позитивно відгукнулися країни Балтії та Фінляндія.

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